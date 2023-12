Nagy bajban a Marvel: bűnösnek találták a szuperhős-filmek sztárját

Idén tavasszal, egész konkrétan márciusban robbant a bomba, miszerint a Marvel-filmek sztárját, a Kangot alakító Jonathan Majorst volt barátnője, Grace Jabbari zaklatással és bántalmazással vádolta. Ezek a vádak már önmagában is elegek lettek volna, hogy hosszú időre parkolópályára tegyék a színészt, és nem kívánt szereplő legyen Hollywoodban, lásd Johnny Depp és Ambert Heard pereskedését, most azonban úgy tűnik, még forróbb a talaj a sztár talpa alatt, sőt! A bíróság ugyanis épp most mondta ki Majors bűnösségét több, ellene felhozott vádpontban. 2024. február 6-án derül ki, pontosan milyen büntetés vár rá, de akár egy évre is börtönbe kerülhet – írja az IGN.

Épp most találták bűnösnek Jonathan Majorst Fotó: AFP

Mi lesz a Marvel-filmek sorsa?

Az már most bizonyos, hogy Majors jó ideig nem kap majd szerepet szuperprodukciókban. Mindez leginkább a szuperhősfilmeket gyártó Marvel filmstúdiót érinti kellemetlenül, ugyanis épp rá, és az általa alakított Kang karakterére építették volna a következő nagy dobásukat: ő lett volna ugyanis a következő nagy, több filmen átívelő főgonosz, akivel a Bosszúállóknak meg kellett volna küzdeni. Persze ezek a tervek még jóval a vádak előtt megszülettek, sőt, már több produkcióban szerepet is kapott Jonathan Majors (és vele együtt Kang karaktere), de most garantáltan jöhet a nagy újratervezés a stúdiónál, amit már jó ideje (egész konkrétan a színész március végi letartóztatása óta) rebesgettek.