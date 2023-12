Fekete-fehér képpel gyászol Gáspár Győző: nincs rosszabb annál, mint hogy egy anya elveszti a fiát

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, kártyavárként omlott össze egy székelyudvarhelyi kollégium, a rettenetes baleset következtében pedig egy gyermek meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. Nemcsak a székelységet, de az egész magyarságot megrázta az eset, és sokan fejezik ki együttérzésüket és szolidaritásukat a nehéz helyzetbe kerülő családokkal. Győzike sem habozott, és elmondta, mennyire megdöbbent a hír hallatán.

Gáspár Győzőt is rosszul érintette a hír / Fotó: Ripost

A Tamási Áron Gimnázium diákotthonában bekövetkezett katasztrófa után több diákot is kimentettek a romok alól, egy fiút és egy lányt életveszélyes állapotban találtak – végül egyikük életét vesztette, míg másikuk most is élet és halál közt lebeg.

A kórház sürgősségi osztályán dolgozom ápolóként. Láttam, hogy behoztak az intézménybe néhány lányt. Az ő állapotuk nem volt súlyos. A szájuk tele volt homokkal, én töröltem le az arcukat, hogy előkészítsük őket a CT-re és röntgenre. Tőlük értesültem róla, hogy mi történt a kollégiumban, de a lányok nem tudták megmondani, hogy fiúk is vannak-e a sérültek között. Felhívtam Dávid nevelőjét, aki elmondta, hogy a fiamat még nem tudták kihozni a romok közül

– mondta Dávid gyászoló édesanyja a Ripostnak.

Győzike is kifejezte együttérzését

Most sokan imádkoznak azokért a gyerekekért, akik megsérültek a szörnyű balesetben, és sokan imádkoznak az elhunyt gyermekért és családjáért. Gáspár Győző is kifejezte, mennyire megrázta a hír:

A legborzalmasabb érzés a világon, amikor egy anya elveszíti a fiát

- írja.