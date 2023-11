"Halott emberről persze mindent lehet" – kegyeletsértő oldal miatt bukott ki Zámbó Krisztián

A közel 23 évvel ezelőtt elhunyt Zámbó Jimmy legidősebb fia, Krisztián nem hagyta szó nélkül, hogy egy Facebookon létrehozott oldal meglehetősen etikátlan, sőt, kegyeletsértő módon bánik azzal, hogy édesapja nincs többé.

Kegyeletsértő oldalt hoztak létre Zámbó Jimmy nevével (Fotó: archív)

A népszerű közösségi oldalon egy névtelenségbe burkolózó, vélhetően módfelett unatkozó felhasználó ugyanis remek ötletnek találta, hogy "Zámbó Jimmy állapotfrissítések" néven létrehozzon egy olyan oldalt, ami bizonyos időközönként, meglehetősen gyakran emlékezteti a követőket és a lájkolókat arra, hogy a Királyként emlegetett, legendás énekes elhunyt. Az etikusnak semmiképp sem nevezhető kezdeményezés megvalósítója még arra is veszi a fáradtságot, hogy poénosnak szánt, saját maga által szerkesztett képekkel illusztrálja az említett állapotfrissítéseket. Íme egy szemléletes példa!

Zámbó Krisztián kiakadt: Az ilyen emberek mérhetetlenül gyávák

Jimmy legidősebb fia a Bors megkeresésére elmondta, szerencsére még nem hallott az említett oldalról, ám azzal tisztában van, hogy tele van az ország unatkozó fotelhuszárokkal, akiknek nincs saját életük, unalmukban és elkeseredettségükben azzal ütik el az időt, hogy ilyen, értelmesnek nem nevezhető, kifejezetten sértő tartalmakat hoznak létre a közösségi médiában, arra pedig fittyet hánynak, hogy ez hogy esik egy elhunyt sztár szeretteinek, családtagjainak.

– Arra kérném az oldal készítőjét, hogy legalább álljon elő, mutatkozzon be, de tudom, az ilyen emberek mérhetetlenül gyávák. Nem értem, mit szeretne? Édesapámat soha nem fogják elfelejteni, egy branddé vált az országban, elég csak a róla szóló sorozatra gondolni. Azzal kapcsolatban már megmondtam, hogy nem fogok nyilatkozni, és ehhez tartom is magam. Egy halott emberről persze mindent lehet! Azt is hozzá kell tennem ugyanakkor, hogy édesapámat rengetegen szerették, és még mindig több a vele kapcsolatos pozitív tartalom, emlékezés. Abban bízom, hogy nem lesz népszerűbb az oldala attól, hogy reflektorfénybe kerül – háborgott a Borsnak Krisztián.