Titokban férjhez ment Adele: véletlenül szólta el magát

A világhírű énekesnő Adele és ex-férje, Simon Konecki 2019-ben váltak el 3 évnyi házasság után. Utána Adele rövid ideig egyedül volt, majd lefotózták egy jóképű úriemberrel, ahogyan közösen jártak NBI-meccsekre. Nemsokkal ezután felvállalták kapcsolatukat, és kiderült, hogy a férfi nem más mint Rich Paul neves sportmanager, aki LeBron James ügynöke is egyben. A férfi és Adele 2021 júliusában hozták nyilvánosságra a köztük lévő románcot, és 2022-ben még egy 300 millió forintos gyémántgyűrű is elkezdett díszelegni az énekesnő kezén. Most pedig úgy tűnik, hogy a Rollin in the Deep énekesnője titokban összeházasodott szerelmével.

Összeházasodott párjával Adele /Fotó: AFP

Adele ugyanis egy régi barátja, Alan Carr komikus estjén vendégeskedet Los Angelesben, amikor a humorista megkérdezte a körülötte ülőket, hogy van-e köztük olyan, aki mostanában házasodott meg, és Adele azt kiáltotta, hogy ő igen - számolt be róla a PageSix bulvárlap. Az esetet rengeteg rajongó is végig hallgatta a helyszínen és azonnal elárasztották az énekesnő közösségi média oldalait a gratulációk.

Az eset már csak azért sem meglepő, mert szeptemberben maga Paul utalt úgy a szerelmére, mint a feleségére. Így úgy tűnik, hogy nem igazán titkolják már, hogy a nyilvánosság tudta nélkül összeházasodtak.

Korábban az énekesnő azt mondta az új kapcsolatáról, hogy az eddigi kapcsolataihoz képest most megy minden a legzökkenőmentesebben, úgy érzi, hogy megtalálta a másik felét.