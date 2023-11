Nyíltan vállalja az énekesnő: Mintha lehetetlen lenne

Nagy Alexa a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának egyik legesélyesebb női szereplője. Már nem először nyűgözte le a Mestereket és a nézőket tánctudásával Köllő Babett versenyzője, de most vasárnap egy nagyon nehéz feladatot kell teljesítenie. Már csak egy kevés hajrá van hátra, amit a versenyző bevallása szerint bírna még jóval tovább is.

Nagy Alexa úgy érzi, hogy most rohan az idő (Fotó: Bors)

– Nagyon fura érzés, hogy már csak három hét, vagy még annyi se, és konfetti dobálás és ünneplés lesz a műsorból. Nagyon gyorsan telik az idő és fel se fogom, hogy mindjárt december lesz. Azért érdekes, mert szívem szerint én ezt bírnám még jó sokáig – kezdte a Borsnak az énekesnő, akiben a széria eleje óta megvan a pörgés és azt is elárulta, hogy most már teljesen otthon érzi magát a színpadon és élvezné még a tehetségkutató műsort.

Nagy terhelést bír

Alexa sok mindenben bizonyított már, ráadásul úgy, hogy közben nem állt meg az élete. Egy igazi harcos, aki még az alvást is félre rakja a munka érdekében.

– Az elmúlt hetekben sokszor inkább az alváshiány volt probléma, mintsem a nehézségek. Sok lett egyszerre a produkciókra való készülés és az én meglevő táncpróbáim. Néha nem tudtam összeegyeztetni a magánéletemet a versennyel, így keveset tudtam csak aludni az elmúlt időszakban – jegyezte meg Alexa, aki elmondta, azért tud ilyen energiabomba lenni kevés pihenéssel is, mert nagyon szereti ezt csinálni.

A következő produkció lesz számára az eddigi legnagyobb kihívás (Fotó: Bors)

Eddigi legnagyobb kihívást

Bár az énekesnő azt mondta, hogy a fáradtságon kívül számára nincs más, ami megviselné, mégis a következő produkciót embert próbáló feladatnak érzi. Egy teljesen új oldalát kell megmutassa, amiben még semmilyen gyakorlata nincs.

– Természetesen nagyon nehéz lesz, mert amit fogok énekelni az egy nagyon kemény operett szám. Ezt úgy értem, hogy nagyon durva magasságok vannak benne, ami tényleg kicsit olyan, mintha lehetetlen lenne, de rengeteget gyúrtunk rajta Katival, az énektanárral. Ez a produkcióm színházasabbnak kell legyen, mint az eddigiek – avatott be minket a versenyző, akinek most a legapróbb részletekre is figyelnie kell a továbbjutás érdekében.