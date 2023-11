Mint egy tündérmese: Puskás Peti körbevezetett a gyerekszobában

Puskás Peti és Dallos Bogi nagyon egymásra találtak. Hasonló a gondolkodásmódjuk, hasonlóan látják a világot, és azonos terveik vannak a jövőre nézve. Éppen ezért amikor bejelentették, hogy összeházasodnak és gyermeket vállalnak, mindenki tiszta szívből örült nekik, két ennyire összeillő embert ugyanis ritkán találni.

Puskás Peti és Dallog Bogi nagyon boldogok együtt / Fotó: Szabolcs László

Puskás Peti és Dallos Bogi vegán életmódot folytatnak, emellett az is nagyon fontos nekik, hogy óvják a környezetet. Próbálják felvenni a harcot a klímakatasztrófa ellen, emellett mindig magyar termelőket támogatnak. Rendszeresen járnak piacra, hogy onnan szerezzék be az élelmiszereket, most pedig úgy döntöttek, hogy a gyerekszoba kialakítása során is a magyar gyártókra fókuszálnak. A babaszoba már kész, most pedig büszkén mutatják ezt meg a szülők: