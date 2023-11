Örömhírt jelentett be Rúzsa Magdi: ismét duplázik, jövőre érkezik az ötödik

Az idei szülinapi ajándékom az, hogy immár ötödször DUPLÁZUNK AZ ARÉNÁBAN! Most egy egészen különleges műsorral készülünk és bizony most először igyekszem majd bejárni az egész arénát. Meglepetést okozva ezzel azoknak is, akik azt hitték csak távolabbról láthatnak majd bennünket. Lesz itt minden, különleges vendégek és különleges világok találkozasa! Az a sok minden, ami a fejemben, lelkemben zakatol sokszor, most teret kap az Arénában. Gyertek el, ne maradjatok le!