Ő a Csókkirály? Árulkodó videó került fel a netre Marics Petiről és Kovács Gyopárról

Marics Peti hétről hétre lehengerel mindenkit a Dancing with the Stars táncparkettjén, ám a ritmusérzékén kívül a legtöbben még mindig arról suttognak, hogy vajon együtt van-e még a szemrevaló színésznővel, Kovács Gyopárral, vagy a szingli pasik táborát erősíti.

Bizonyító erejű videó terjed Maricsról és Kovács Gyopárról Fotó: Bors

Akadnak, akik azon a véleményen vannak, hogy a két fiatal már nincs együtt, de hozzájuk közel állók úgy tudják, nem is volt olyan komoly az a románc köztük, mint azt sokan gondolták korábban. A szóbeszéd szerint abból lett elege Petinek, hogy Gyopár teljesen el akart bújni a nagy nyilvánosság elől, néhány hónapja például kifakadt az Instagramon amiatt, hogy sokan már nem a színészi képességei miatt beszélnek róla.

Egy videó mindenre rácáfol?

Mindennek ellentmondhat viszont egy kiszivárgott felvétel, ami szombaton szélsebesen kezdett el terjedni a TikTokon. Egy szemfüles ValMar rajongónak ugyanis sikerült levideóznia Petit és Gyopárt, amint teljes átéléssel éneklik egy buliban a Hungária 1980-ban megjelent slágerét, a Csókkirályt.

Hoppácska!

Bár azt nem lehet tudni, pontosan mikor készült az árulkodó felvétel, Gyopárt mindent kommentelő felismerte, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, be is indultak a találgatások. Ha ugyanis a videó az elmúlt hetekben készült, akkor szinte teljesen biztos, hogy a két fiatal nem hagyta, hogy kialudjon az a bizonyos tűz, és vélhetően még örülnek is neki, hogy az ország épp nem rájuk figyel.

A rajongókat az eddig sem zavarta, hogy sosem lett kimondva a viszony, ugyanis mindig lebuktatták a párt, akik nem figyeltek oda arra, hogy hol láthatják őket együtt. Például a színésznő előszeretettel látogat el a ValMar koncertekre, s bár mindig a backstage-ben bulizik, készültek róla lesifotók. Vagy, idesorolhatjuk azt a képet is, melyen Gyopár az énekes pulóverében pózol, de arról se feledkezzünk el, hogy Marics még egy színházi előadást is bevállalt a lány kedvéért.

És akkor jöjjön a már sokat említett videó!

Titeket meggyőzött?