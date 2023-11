Mindent rögzített a kamera! Gáspár Bea sírva üvöltözött Győzikével - Videó

Óriási balhéval folytatódik a Párharc műsora! a versenyzők még csak éppen, hogy felocsúdtak a párbajból, de még így is a feszültség húzza szét a csapatot, és persze a párosokat. Főleg Győzike és Bea asszony duóját, akiknek a kapcsolata kisebb túlzással majdnem véget ért a műsorban...

Csúnya veszekedés

Az előző adásban egy rap párbajban csaptak össze a játékosok, ami Győzikének kifejezetten testhezálló feladat lehetett volna, hiszen a zenészek között is letette már a névjegyét. Ez lehet talán az oka annak is, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani, viszont ez nem úgy sült el, ahogy kellett volna, dühét pedig feleségén, Bea asszonyon vezette le.

Az eredményhirdetés alatt azzal riogatta a többieket és Beát is, hogy most azonnal összepakol és hazamegy, ugyanis megalázónak találja a helyzetet és azt is, ahogy felesége nyilvánult meg vele szemben. Persze ezt a párja sem hagyhatta szó nélkül, úgyhogy elvonultak, és a szobájukban csaptak össze egymással.

– Én összecsomagolok, engem nem érdekel... Sírd ki magad, játszál egyedül, aztán csináld végig – morgott magában Győzike, aki szerint Bea megalázta őt a többiek előtt, amiért minősítette a saját produkciójukat. Arról viszont elfeledkezett a showman, hogy ő mit csinált. Ezen a ponton el is tört a mécses, Bea magából kifordulva, sírva üvöltözött Győzivel...

Most ezt miért csinálod? Elegem van, állandóan ezt csinálod velem. Nem lehet egy műsorba úgy elmenni, hogy te ne hisztériázzál? Mindenen fel vagy akadva. Most már nem te mész el, hanem én pakolok!

- kiabált Bea.

