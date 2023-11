Mi fityeg a lába között? Megmutatta feszülő combjait a Baywatch szexistennője

Donna D'Errico, a Baywatch egykori sztárja bizony évtizedeket letagadhatna a korából. A színésznő most 55 éves, ám ha ezt valaki nem tudja, simán huszonévesnek nézhetné. Most ő is megemlékezett a halloweenról, méghozzá egy igazán pikáns képsorozattal - szúrta ki a Ripost.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Hatalmas terpeszben, egy fekete fűzőben ölelget egy tököt. Mint írta, ezzel a pajzán képpel akar visszavágni azoknak a "nőgyűlölőknek", akik jelentették a képeit. Egy ideig tiltás alá került az Instagram-fiókja a jelentések miatt, de most újra posztolja azokat a képeket, amiket "a fanyalgók" kifogásoltak.

Az Onlyfans-oldalán is kiakadt a nőgyűlölőkre. Szerinte ezek az emberek attól érzik magukat jobban, ha elgáncsolhatnak egy sikeres, magabiztos nőt.