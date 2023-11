Marics Petiék elfáradtak a végére: Mindenkinek nehéz lesz

Marics Peti nyáron, a Budapest Parkos koncerten egy ugrást követően olyan szerencsétlenül érkezett a talajra, aminek következtében eltört a bokája. Ülve, de végigtolta a fellépést. Hetekig volt gipszben a lába, a Dancing with the Starsban való szereplése is kérdéses volt. Azonban minden kétkedésre rácáfolt, sőt, az énekes rászolgált az elismerésekre, ugyanis táncpartnerével, Stana Alexandrával egyenes ágon meneteltek a döntőbe. Mint minden páros, ők is kemény időszakot tudhatnak maguk mögött. Talán pont ennek köszönhető, hogy a szombati műsor után a Borsnak kicsit melankolikus hangulatban nyilatkoztak az érzéseikről.

A döntőben három különböző produkcióval állnak a táncparkettre (Fotó: TV2)

– Nagyon boldogok vagyunk, ez a mai nap sokat kivett belőlünk.

Stresszes volt, két nehéz produkcióval készültünk, valószínűleg annak tudható be ez a kicsit melankolikus hangulatunk, hogy elfáradtunk.

– Igyekeztünk odatenni magunkat, egy érzelmi hullámvasút volt az egész nap, de borzasztóan örülünk, hogy sikerült a döntőbe kerülnünk, alig várjuk, hogy megmutassunk a hátralévő kis szikrát, ami még bennünk van – mondta Alexandra, és ahogy azt Marics Petitől megszokhattunk, frappánsan folytatta táncpartnere gondolatát.

– A szikrából lesznek az erdőtüzek, megvadulunk a döntőre, egy utolsó tánc van még bennünk, ami valójában három. Nagyon várjuk! – egészítette ki társát a ValMar énekese.

Gőzerővel tolták végig az elmúlt heteket, a végére kicsit elfáradtak (Fotó: TV2)

A táncosnő és az énekes hétről hétre bizonyította, milyen jó páros alkotnak. Mindvégig támogatták egymást, ennek pedig meg is van az eredménye.

– Sok türelem szükséges egymás felé. Az elmúlt három hónapban 0-24 órában össze voltunk zárva, sok időt töltöttünk együtt, fáradunk mindketten, de szerencsére amikor az egyikünk lejjebb kerül, próbáljuk egymást felrázni és segíteni. A motiváció mindkettőnkben ugyanolyan erős, versenyzünk erőteljesen és kitartunk – mondta el lapunk érdeklődésére Alexandra, akitől az énekes vette át a szót, és elárulta, bár már csak egy hét van előttük, de az semmivel sem lesz könnyebb, mint ami már mögöttük van.

Most sem lesz könnyebb hetünk, mint ami már mögöttünk van.

– Három tánccal készülünk a döntőben, egyik az első adás produkciója, az eleve nagyon melós, egyet a zsűri választ ki, illetve készülünk egy teljesen új koreográfiával is. Mindenkinek nehéz lesz, de szerintem van még annyi vésztartalékunk, hogy ami tőlünk telik, megcsináljuk – mondta az énekes.