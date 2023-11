Kucsera Gábor betartotta kisfiának tett ígéretét, Benivel együtt sírtak a boldogságtól

A két olimpikon nem igazán győzni utazott ki valamivel több mint fél évvel ezelőtt Közép-Amerikába. Kucsera Gábor gyakorlatilag a magánéleti válsága elől menekült az Ázsia Expresszbe, míg Tóth Dávid barátként támogatta őt a nehéz időkben. Aztán valahol Mexikó és Guatemala között húzódó határon Kucsera Gábor elengedte a lelkét gyötrő gondokat. Onnantól kezdve pedig célirányosan küzdöttek azért, hogy eljussanak az utolsó hajszáig, majd behúzzák a végső győzelmet, amivel nemcsak 11 millió forinttal lettek gazdagabbak, de beváltották egy édesapa fiának tett ígéretét is, ami minden pénznél többet ért a két sportoló számára.

Kucsera Gábor és Tóth Dávid is megkönnyezte a győzelmet (Fotó: TV2)

Potyogtak a könnyeik...

Az a pillanat, amikor Kucsera Gábor és Tóth Dávid felfogták, hogy ők nyerték meg az idei Ázsia Expresszt, feltehetően örökre beivódott annak a több százezer nézőnek az emlékezetébe, akik végigkísérték a két kajakos és Hegyes Berciék ádáz küzdelmét. Hiszen bár a két világklasszis sportoló számos alkalommal állt már a dobogó legfelső fokán, eddig nem láttuk őket úgy sírni a boldogságtól, mint péntek este az Ázsia Expressz idei szériájának utolsó pillanataiban.



„Meg kellett hoznom a döntést”

– Az ember agyába beleég, ha a fia azt kéri tőle, hogy legalább a döntőig jusson el egy ilyen műsorban.

Nyilván az utolsó pillanatokban feltörtek bennem az érzelmek, és hát sok volt az az idő, amit távol töltöttem a gyerekektől.

Ugyanakkor nagyon kellett nekem ez az az utazás. Abban az életszakaszban voltam, hogy ki kellett szakadnom itthonról és meg kellett hoznom a döntést, hogy a gyermekeimtől hetekre elszakadok. Azt éreztem, hogy ezzel jót teszek nekik is és magamnak is, és tényleg egy új, feltöltött apukát kapnak vissza. És ez így is lett… – mondta Kucsera Gábor az Ázsia Expressz-Kibeszélő utolsó adásában, ahol még fél évvel a forgatás után is elérzékenyülve kereste a szavakat.

Kucsera Gábor teljesen kicserélődve tért haza a TV2 kalandjáról (Fotó: TV2)



„Mit keresek én itt?”

– Dávid rengeteget segített nekem és támogatott. Szegény nem tudta, mire vállalkozott, hiszen én heteken át csak nyomtan neki a dolgaimat. Bár napközben a játékra fókuszáltam, de az esték nehezek voltak. Amikor olyan helyeken aludtunk, ahol nem akartunk volna, mindig megkérdeztem magamtól és Dávidtól is, hogy mit keresek én itt, amikor a gyermekeim mellett is lehetnék… – tette hozzá a TV2 stúdiójában Kucsi, aki végül minden lelki terhét otthagyta Guatemalában a végső befutó helyszínén. – Az utolsó befutó pillanataiban azt éreztem, hogy letettem azt a batyut, amit addig cipeltem magammal. Letettem és otthagytam Guatemalában a hegyen.

Óriási megkönnyebbülés volt

– utalt az éppen akkoriban végérvényesen megromlott házasságára és a közelgő válására Gábor.



„Ő is kellett ahhoz, hogy önmagam felett is győzelmet arassak”

Lapunk elérte a világklasszis sportolót, aki még ma is libabőrös lesz, ha az Ázsia Expressz utolsó hajszájára és a végső győzelmükre gondol. – Az a befutó sokkal többet jelentett a játék megnyerésénél, pedig az sem volt semmi, hiszen hosszú hetek küzdelmét koronáztuk meg Dáviddal azokban a pillanatokban. Valójában az én teljes metamorfózisom végét jelentette, hiszen én elsősorban azért mentem, hogy megküzdjek a saját démonjaimmal, és abban a bizonyos győztes pillanatban én és Dávid is kettős győzelmet arattunk. Hiszen ahhoz, hogy önmagam felett is győzelmet arassak, ő is kellett, sőt elengedhetetlen volt a támogatása – mesélte a Borsnak Kucsera Gábor, aki kisfiának mondta el elsőként a nagy hírt, azaz, hogy megnyerték az Ázsia Expressz közép-amerikai kalandját.

– Amint a szállodába értünk és visszakaptam a telefonomat, felhívtam a fiamat és elmondtam neki, hogy betartottam az ígéretemet, vagyis eljutottunk a döntőig, sőt meg is nyertük a játékot. El sem akarta hinni, ezért többször is visszakérdezett, aztán mindketten könnyeztünk a boldogságtól. Rengeteg mindent tanultam ettől az utazástól. Tisztán láttam a hibáimat és a gyengeségeimet, és előnyt tudtam kovácsolni belőlük. Amikor végül hazaértem Magyarországra és kiléptem a repülőgép ajtaján, újra az a vidám Kucsi voltam, aki régen. Sőt egy újrakalibrált változata lettem a korábbi önmagamnak. Egy sokkal felelősségteljesebb ember tért haza a forgatásról, mint aki kiment... – fogalmazott Kucsera.