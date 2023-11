Így csodálták a hóesést Borbély Alexandra ikrei - Videó

Borbély Alexandra Jászai Mari-díjas magyar színésznő az ország egyik legkedveltebb személyének számít. Ikerlányaival pedig rendszerint megolvasztja az ember szívét. A két kis csöppség hatalmas csodálattal képes szemlélni a világot, ráadásul semmi sem törheti le felfedezési vágyukat.

Borbély Alexandra / Fotó: Knap Zoltán

A színésznő úgy döntött, hogy két napra összepakol és családjával elutazik. A kis magyar közösség Noszvaj szépségét csodálták meg, ami egy rövidke hóeséssel is megajándékozta őket. A két pici lány most először láthatott hóesést, ami teljesen elvarázsolta őket. Ha megszeretnéd tekinteni Borbély Alexandra és az ikrek képeit, azt ide kattintva teheted meg.

Borbély Alexandra és családja egyébként nagyon szeretnek kirándulni. Így ha meg is tehetik, akárcsak pár napra, de akkor is kimozdulnak. Nemrég például Elza és Franciska Szegedet is megismerhették.