Elképesztő tempóban gyógyul Oszter Sándor özvegye: „Bőven az előre megjósolt idő előtt lesz százszázalékos”

Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella zongoraművész november elején egy ijesztő fotót osztott meg a Facebook-oldalán: a képen az alkarja látható, ami súlyosan roncsolódott. Mint kiderült, a lánya, Oszter Alexandra kutyája harapta meg. Donatella elmesélése szerint az ő és a lánya kutyája egy cseppet sincsenek jó viszonyban, a két állatot rendre el kell szeparálni egymástól, amikor családi összejövetel van, mert ha egy társaságban tartózkodnak, azonnal egymásnak mennek.

Failoni Donatella, Oszter Sándor és Oszter Alexandra egy korábbi fotón (Fotó: Simon Judit)

Állatbarátok

Donatella egyébként nagy állatbarát, amióta az eszét tudja, tartanak kutyát, a négylábúak iránt érzett rajongást a lánya, Alexandra is örökölte, így az sem volt kérdés, hogy amikor a szüleitől külön kezd új életet, neki is lesz egy kiskedvence. Vagy akár több is. Volt, hogy egy sündisznót fogadott örökbe, ha éppen egy szúrós kisállat került bajba. Az Oszter családban így nem kérdés, hogy a sok tapasztalatnak köszönhetően mindenki jól ért az állatok nyelvén, két héttel ezelőtt mégis óriási probléma történt: Szandi kutyája összeugrott az édesanyja kutyájával, a zongoraművésznő pedig azt tette, amit ilyenkor szigorúan tilos: a kezével próbálta szétválasztani a verekedő kutyákat. A végeredmény nem meglepő: Donatella kezét szétmarcangolta az egyik eb, a művésznőt műteni kellett.

Oszter Alexandra egy sünt is örökbe fogadott (Fotó: hot! magazin)

Hihetetlen gyógyulás

Failoni Donatella alkarja olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal meg kellett műteni, a doktorok azt jósolták, hogy körülbelül 5-6 hét lesz, mire megint használni tudja. Ehhez képest a zongoraművész már egy héttel az eset után zongorához ült, és azt próbálgatta, hogy mennyire működik a sérült végtagja. Mint megtudtuk, ekkorra már lekerült róla a gipsz is, ami megkönnyítette a mozgást, a fájdalom azonban lassan múlt, így akarva akaratlanul is többet pihent Donatella, mint amennyit tervezett.

A Bors információi szerint a sérülés elképesztő gyorsasággal gyógyul. Ezt a lapunknak megerősítette Oszter Alexandra is:

Édesanyám hihetetlen gyorsan gyógyul, szerencsére

- mondta a Bors megkeresésére, Oszter Sándor lánya.

Ugyan csak két hét telt el, de már teljesen önellátó, tud főzni, elvégezni a ház körüli teendőket, persze csak szépen lassan és úgy, hogy közben nagyon vigyáz magára. Ha ilyen tempóban javul, bőven az előre megjósolt idő előtt lesz százszázalékos

- tette hozzá Alexandra.