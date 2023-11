Ritka betegség támadta meg, lebénult a magyar influenszer

A rengeteg ember által kedvelt Tanulom Magam csatorna szerkesztője és főszereplője, Dóczi Attila arcának jobb oldala részlegesen lebénult. Attis oktató és ismeretterjesztő tudományos tartalmakat készít és oszt meg az internet egyik legnagyobb videómegosztó platformján, ahol közel 300 ezer követője van. A videói nagyon közkedveltek és érdekes témákat dolgoznak fel könnyen fogyaszthatóan és viccesen. Attis legutóbbi videója a jól megszokott menetrend szerint érkezett, de a témával megdöbbentette a követőit.

Magán szemlélteti Attis a videójában, milyen, ha lebénul az arcunk (Fotó: Bezerédi Tamás / Tanulom Magam)

Témát csinált magából

Attis rengeteg tudományos témát dolgozott már fel az emberi testtel és annak rejtelmeivel kapcsolatban, de ez az első olyan videója, amit nem csak bemutat, hanem szó szerint meg is mutat, mert a videó címe is elárulja a helyzetét: „Lebénult az arcom jobb oldala”.

– Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen témáról kell videót készítenem, pláne nem saját tapasztalat alapján, de hát itt vagyunk… – kezdte Attis a videója elején, majd bele is vágott a történtek ismertetésébe.

– Az történt, hogy az arcomnak a jobb oldala részlegesen lebénult egy Bell-féle bénulásnak nevezett ritka betegség miatt – mesélte a videós, aki azért gondolta, hogy csinál egy videót erről és nem tűnik el, amíg felépül, mert nem akarja, hogy tabuként legyen kezelve a téma és meg akarja mutatni így az életet.

Attis videóján látható, az arca jobb oldalának feszessége és tartása nem olyan, mint a bal oldalé (Fotó: YouTube / Tanulom Magam)

Pislogni is alig tud

A tudás influenszere pont egy olaszországi nyaralás előtt kezdte el érezni a tüneteket, amik teljesen szokványos, elhanyagolható jelek voltak bevallása szerint. Azt hitte, csak a sok munkából adódó fáradtság miatt van nehéz érzés az arca jobb oldalán. A nyaralás utánra már bizonyossá vált, hogy valami nagyon nincs rendben, mert alig reagált az arca úgy, ahogy ő akarta volna.

– Mint láthatjátok, a jobb szemem nem igazán pislog. Akarattal ugyan le tudom csukni, de így is marad egy kis rés alul, nem mellesleg fütyülni sem tudok és az orrom jobb oldalát sem tudom felhúzni – osztotta meg a jelenlegi állapotát a tartalomgyártó, aki artikulálni is nehezen tud, de így is kifejtette a betegsége tudományos alapjait, mintha csak egy szokványos videója lenne.

Nem tudni, mikor épül fel

Attis elmondta, körülbelül 3-4 hét, de akár fél év is lehet a gyógyulási ideje. Félnie biztosan nem kell, hiszen Justin Bieber is felépült a nagyon hasonló betegségéből, de elmondása szerint a lelki gyógyulás fontosabb, mint a fizikai gyógyulás ennél a betegségnél, de már szerencsére nem rosszabbodott, amióta elkezdte a kezeléseket. Rajongói páratlan támogatást mutatnak a videósnak:

– Nagyon menő vagy, hogy ezt a helyzetet is arra használod, hogy edukálj. Ízig-vérig Attis! Mielőbbi gyógyulást kívánok neked – írta a videós egyik rajongója.

– Minden elismerésem Attis. Ez életem első kommentje. Köszönöm mindenki nevében, akinek ezzel a videóval útmutatást, és legfőképp erőt adsz! – írta élete első kommentjét az influenszer egyik nézője.