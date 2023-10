Tápai Szabina húgának megvan a véleménye nővére pasijairól

Tápai Szabina állandó szereplője a magyar médiának, mióta abbahagyta a kézilabdázást. Az egykori profi sportlónő húga, Andi most hasonló úton indult el. Korábban ő is kiváló kézis volt, és most a VIASAT3 Szingli vagy svindli című műsorában próbál párt találni magának. A show háttérműsorát pedig a nővére vezeti, így a közös munka kapcsán együtt adtak interjút a hot! magazinnak. A beszélgetés során kiderült, hogy nem mindig voltak olyan jó testvérek, mint most, de az máig nem változott meg, hogy kevés dologban értenek egyet, és az ízlésük is más sok téren, de például a pasikérdésben Andi mindig megértette nővére választását.

Szabina és Andi ma már tökéletes testvérek (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Sosem volt olyan, hogy Andika pasija bejött volna nekem.

Anyával próbáltuk a párválasztását is befolyásolni. Ha valakit nem éreztünk hozzá valónak, akkor jeleztük neki, hogy szerintünk nem vele kellene lennie, de olyankor is csak a saját feje után ment

– emlékezett Szabina. A fiatalabb testvér viszont máshogy állt a témához.

Nekem az összes pasija tetszett

– nevetett Andi. – Jóképű, jó kiállású párjai voltak; ezek tények, butaság volna azt mondani, hogy nem így van.