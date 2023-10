Som-Balogh Edina: Nálunk én vagyok a rossz zsaru

Som-Balogh Edina egy igazán különleges játékkal lepte meg a gyermekeit, egy digitális kis kedvenccel, mely hologram technikán alapul. Sokan emlékeznek még a ‘90-es évek nagy slágerére, a Tamagotchi nevű virtuális kisállatra, amelynek ugyanolyan szükségletei voltak, mint az igazi háziállatoknak. A szóban forgó hologramos kütyünek hasonló a működési elve, etetni, itatni, altatni kell és egyéb igényeit kielégíteni, az pedig még izgalmasabbá teszi, hogy reagál az érintésre és a hangra is.

− Elképesztően érdekes! Eleinte nem gondoltam, hogy tetszeni fog a gyerekeknek, de mindkettő rákapott, nagyon szeretik. Nekünk vannak állataink, akikről a kicsik tudnak gondoskodni, de mégis annyira érdekes a játék, mert általa megtanulják, hogy milyen szeretetigénye van a házi kedvencnek, amit a kezükben tartanak. Az érzelmi intelligencia fejlődését és az empátiát segíti elő, eteti, simogatja, elringatja, a kis kedvenc pedig hálás érte, feltöltődik a kis szeretet tankja. Nekem még mindig sokkal szimpatikusabb, mint ha számítógépen vagy telefonon játszanának, mert azt nagyon nehéz letenni - kezdte lapunknak Edina, aki hozzátette, a gyerekek mellett kreatívnak kell lenni, mert egy bizonyos idő után lecsengenek azok a játékok, amelyekért korábban rajongtak.

Ha játékról van szó, a kétgyermekes édesanya inkább a hagyományos szabadidős tevékenységeket részesíti előnyben (Fotó: Som-Balogh Edina)

Egyre több olyan terület van, ahol robotok segítik az emberek munkáját és óhatatlan, hogy ezek az újító ötletek a gyermekjátékok világába is begyűrűzzenek. Sok olyan eszközt dobnak piacra, amelyek robotizáltak, legyen az egy valódi kis állat mintájára formált robotkutya vagy egy mesebeli unikornis, amelyen biztonságos sebesség mellett közlekedhet is a lurkó. Erről is megoszlanak a vélemények, kíváncsiak voltunk, Edina miként gondolkodik róluk.

„Folyton én viszem el a balhét”

− Nem vagyok annyira jártas ebben, nálunk Krisztián szokott véleményt alkotni. Megmondom őszintén, én nagyon szélsőséges vagyok ezzel kapcsolatban, ha rajtam múlna, akkor lehet, hogy csak fajátékokat adnék a kezükbe. Biztos, hogy nem engedném be az életünkbe olyan szinten, mint amennyire egyébként befolyik. Nálunk mindig nagy dilemma, hogy mennyi időt tölthetnek el biztonságosan telefonos játékokkal és hol van az a pont, hogy már a függőség jelei mutatkoznak. A robotizált játékokkal is úgy vagyok, mint a PlayStationnel és társaival, hogy nem erőltetném. Mint az látható, némi nyitottság azért bennem is van - magyarázta az édesanya és hozzátette, be kellett látnia, hogy a férjének igaza van, hiszen nem tehetik meg, hogy teljesen elzárkózzanak az újdonságok elől.

Krisztián rámondja az áment a dolgokra én pedig jövök azzal, hogy menjünk ki inkább a kertbe és focizzunk. Próbálok egyensúlyt teremteni, de el kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem könnyű, sok vitával jár és mindig én vagyok a mumus, a rossz zsaru. Folyton én viszem el a balhét, ami néha idegesítő, de valakinek muszáj határt szabni.

„A mi dolgunk, hogy megteremtsük a lehetőséget”

Akinek kisgyermeke van tudja, hogy a lurkók akár már 1-1,5 évesen is képesek gyorsan és könnyedén kezelni a különböző technikai eszközöket. Nincs ez másképpen Edina gyerekeivel sem, a kisfia, Noel kiemelkedően ügyes, ha számítógépes programokról van szó.

A fiam informatikára jár, nagyon magas szinten tanulja, otthonosan mozog ebben a világban. Csinált már programokat is, hat éves kora óta érdekli és nagyon profi! Van, amikor nem a játékokkal van elfoglalva, de a mai gyerekek már online játszanak egymással…

- mondta kissé csalódottan, hiszen amikor ő volt kislány, akkor a barátnőivel olyan kikapcsolódást kerestek, ahogy fizikailag is egymás társaságában lehettek. Ezt lassan már elképzelhetetlennek tartják a kiskamaszok, éppen ezért örült annyira Edina annak, ami nemrégiben történt.

− Elmentünk a testvéremhez, ahol több gyerek is van. Mi felnőttek főztünk és egyszer csak azt láttuk, hogy nekiültek társasozni és három órán át játszottak! A végén azt mondta a kisfiam, hogy: Anya, beszéljük meg, hogy kéthetente egyszer elmegyünk és játszhatunk! Imádták és azt is, hogy együtt fedezték fel, nem a szülők segítettek benne. Megmondom őszintén, az is a mi dolgunk, hogy megteremtsük a lehetőséget. Persze ez nem egyszerű, délután négykor jönnek ki a suliból, aztán még ott a különóra. Gyakorlatilag elment a napjuk és ilyenkor levezetésképpen persze, hogy csak egy gyors telefonos játékra marad idejük - fejtette ki.

Edina kislánya Lili, idén első osztályos lett, ezért kevesebb idejük marad a játékra (Fotó: Som-Balogh Edina)

Meg kell húzni a határokat

Az online játékok rengeteg ingerrel bombázzák az agyat, ennek hatására pedig hirtelen megnő a dopaminszint, ami képes észrevétlenül is függőséget okozni.

− Ez így van, ezért mindenkinek, aki a gyereke kezébe adja ezeket a kütyüket, számolnia kell azzal, hogy sajnos egy csomó mindenről lemarad. Noelnél észreveszem, hogy azóta kevésbé érdekli a lego, amit azelőtt nagyon szeretett, Lili pedig nagy babázós volt, de amióta megismerkedett az olyan játékokkal, amik virtuális világban zajlanak, hanyagolja a babáit. Nagyon hiszek abban, hogy következetesen meg kell húzni a határokat és időkorlátot szabni - zárta a gondolatait a szépséges édesanya.