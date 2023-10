Lánya közölte a lesújtó hírt: elhunyt a Superman sztárja

Szörnyű hírt kaptak a Superman-rajongók: 96 éves korában elhunyt Phyllis Coates, a Superman sztárja, az eredeti Lois Lane. A színésznő az első Superman játékfilm főszereplőjeként vált ismertté, ő játszotta Lois Lane-t az 1951-es Superman és a Vakondemberek című moziban. Egy évvel később újra eljátszotta a szerepet Superman kalandjai című TV-sorozatban. További érdekesség és egyben főhajtás is, hogy a kilencvenes években nagy sikerrel futott Lois és Clark: Superman legújabb kalandjaiban Phyllis Coates-t kérték fel, formálja meg a szériában Lois Lane édesanyját.

Phyllis Coates 96 éves volt Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Phyllis Coates lánya, Laura Press a Hollywood Reporternek erősítette meg, hogy édesanyja elhunyt. A színésznő természetes halállal, békésen hunyt el Los Angeles melletti otthonában.

Sokat adott az iparágnak. Karrierje műfajokon átívelő volt

– utalt ezzel Laura Press édesanyja bő félszáz éves pályafutására.

‘Adventures of Superman’ star Phyllis Coates, TV’s original Lois Lane, Dead at 96 https://t.co/IWOIjRlj83 pic.twitter.com/qQ5MPJCro1 — New York Post (@nypost) October 12, 2023

Phyllis Coates filmes karrierje során szerepelt többek között az 1955-ös Panther Girl of the Kongóban, az 1956-os Girls in Prisonben, az 1958-as Cattle Empire-ben, az 1970-es A gyerekgyárosban és az 1989-es Goodnight, Sweet Marilynben. Az IMDb adatai szerint a színésznőt a nézők a filmvásznon utoljára az 1996-os „Hollywood: A film” című projektben láthatták – számol be róla a New York Post.

Íme egy jelenet az egyik korai Superman-produkcióból, melyben Lois Lane-t alakítja Phyllis Coates: