Elveszítette a harcot a tüdőrákkal szemben, elhunyt a Massive Attack gitárosa

A Massive Attack jelentette be az X (Twitter) oldalán, hogy zenésztársuk és barátjuk, Angelo Bruschini elhunyt, miután hónapok óta tüdőrákkal küzdött. A bristoli születésű zenész 1990-ben csatlakozott a formációhoz, és a legnépszerűbb zenekara a Massive Attack volt, azonban más zenei produkciókban is részt vett aktív karrierje alatt. Bruschini készítette el például a Strangelove alternatív rockegyüttes névadó albumát 1997-ben. Emellett Jane Taylor 1005-ben megjelent Blowing This Candle Out című számában is gitározott.

A gitárosról zenekara szívszorító sorokkal búcsúzott:

Egy kivételesen zseniális és különc tehetséget veszítettünk el. Lehetetlen számszerűsíteni, hogy mennyit tett hozzá a Massive Attack karrierjéhez az ő hozzájárulása. Mindannyian szerencsések voltunk, hogy ilyen életen osztozhattunk együtt

- írta szűkszavú közleményében a formáció.

Angelo Bruschini korábban a közösségi média oldalán ismerte el, hogy tüdőrákkal küzd. A harca azonban október 19-én véget ért.

Nagyszerű életem volt, világot láttam, sok csodálatos emberrel találkoztam, de az ajtó bezárul, azt hiszem, hogy könyvet fogok írni

- írta akkor a sztár.