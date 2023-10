Drámai vallomást tett a Jurassic Park nagybeteg sztárja: „Kicsit sem félek a haláltól”

Sam Neill még a márciusban megjelent, Did I Ever Tell You This? címet viselő életrajzi könyvében elárulta, hogy harmadik stádiumú leukémiával kezelik.

Sam Neill fel van készülve a halálra Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A helyzet az, hogy lehet, hogy haldoklom

- kezdte cseppet sem bizakodóan könyve első fejezetét a színész.

Sam Neill-nél még tavaly márciusban, a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A gyógykezelés nem volt sikeres, ezért egy újfajta kemoterápiás kezelést kap, amire havonta járnia kell a tervek szerint, élete végéig.

A színész nemrégiben interjút adott az Australian Storynak, amiben elárulta, hogy a kezelése csak időt nyer számára, mivel az orvosai még a legelején közölték vele, hogy el fog jönni majd az az idő, amikor már a gyógyszerek sem fognak majd segíteni. Sam Neill viszont már egy éve tünetmentes és jelenleg nem tért nála vissza a rák, ez pedig bizakodásra ad okot.

Ugyanakkor a Jurassic Park sztárja fel van készülve a halálra:

− Kicsit sem félek a haláltól, nem aggódom emiatt. A kezdetektől fogva nem aggasztott, de bosszantana, ha mostanában történne, mert még annyi mindent szeretnék csinálni.

A színész elárulta, hogy testileg megviseli a terápia, de mint fogalmazott jelenleg ez tartja életben, így nem bánja és szívesebben néz mostanában a tükörbe. Sam több fotót is megosztott a rákkal való küzdelméről, melyeken haj nélkül, kissé lefogyva, megszokott ősz tincsei és szakálla nélkül látható.

Még szeretnék egy vagy két évtizedet. Ültettünk olajfákat és ciprusokat, és szeretném látni, ahogy fejlődnek. És ott vannak a kedves kis unokáim, jó lenne látni őket felnőni

- idézi Sam Neill szavait a Daily Mail.