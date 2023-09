Így még sosem láthattuk Hosszú Katinkát, mindenkit meglepett az új képeivel az olimpikon

Hosszú Katinka és Gelencsér Máté 2022-ben házasodtak össze, és már nagyon várták a pici érkezését, természetesen óriási örömmel fogadták a babát. Jelenleg egy egészen új szerepben kell bizonyítania az olimpikonnak, hiszen az édesanyák élete nem egyszerű, de szerencsére úgy tűnik az Insta-sztorik alapján, hogy a férje nagyon jó partner a gyereknevelésben.

A követők egyenesen imádják Hosszú Katinka babás képeit

A követők mindig izgatottan várják Hosszú Katinka új posztjait Instagramon, hiszen tudják, hogy valószínűleg babás képekkel jelentkezik a sportoló. Sokak legnagyobb örömére most is így történt, ugyanis a híresség megmutatta, hogyan közlekedik babakocsival a Duna-parton – és egy ici-picit még a csöppséget is megmutatta a világnak, de szinte nagyító kell ahhoz, hogy láthassuk a csecsemőt.

Lassan Kamília is megszereti a sétákat a Duna parton, én meg már alig vártam!

– írta Hosszú Katinka a közösségi oldalán.

A kommentelők szerint remekül néz ki Hosszú Katinka, és nagyon jól áll neki az anyaság, szinte csak úgy ragyog. Voltak, akik már el is nevezték a gyermekét Iron Babynek, és nagyon várják, hogy belőle is világklasszis úszónő legyen, mint az édesanyjából – de ez persze még a jövő zenéje, egyelőre nem lehet tudni, hogy Hosszú Katinka mit gondolna arról, ha a lánya egyszer követné őt sportolóként.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinka posztját, így még talán sosem láthattuk őt: