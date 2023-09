Ezekkel az extra produkciókkal készülnek a Szuperkoncert fellépői – újabb fellépőkkel egészül ki a lista

Az Eurojackpot Szuperkoncerten először cseréli a dj pultot zenekarra DR BRS, aki a már korábban bejelentett fellépők, vagyis Király Linda, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Biga és Kozsó mellett a színész-énekes Veréb Tamás is fellép, valamint a 2021-es Szuperkoncert egyik fellépője, Lotfi Begi is visszatér a Szuperkoncert színpadára. Magyarország két legnépszerűbb zenekara idén utoljára lép színpadra Budapesten. A ByeAlex és a Slepp, valamint a Halott Pénz is gőzerővel készülnek a Szuperkoncertre, a zenekarok lenyűgöző pirotechnikai show-val egészítik ki a koncertet, ráadásul a Halott Pénz 7 tagú zenekara egy 8 fős kórussal is kiegészül a színpadon.

A szervezők a legfelkapottabb fellépők mellett világszínvonalú színpadtechnikával is készülnek, így nem lesz hiány különböző pirotechnikai showelemekből, lángból, szikrából és füstből sem. Mindemellett a Puskás Aréna Szoborparkban 130 hangszóró, együtt több mint százezer wattnyi hangtechnika, mintegy 300 négyzetméternyi színpad, valamint közel ugyanennyi ledfal és kivetítő gondoskodik majd arról, hogy még az utolsó sorban állók is a legjobb koncertélményben lehessen részük.

A nemzeti lottótársaság ikonikus ingyenes eseményére a vonattal, illetve autóbusszal érkezők idén is 50%-os kedvezményben részesülhetnek a MÁV-START és a GYSEV Zrt. vonatain, valamint a Volánbusz Zrt. helyközi járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.