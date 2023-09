Gyászolnak a rajongók, elhunyt az NCIS sztárja

90 éves korában elhunyt David McCallum: a színész halálát a családja által kiadott közleményben jelentették be.

David McCallumot a többség az NCIS-ből ismerhette Fotó: AFP

A skót születésű McCallum számára számos brit televíziós szerep után az Egyesült Államokba való áttelepülés hozta el az áttörést: olyan alkotásokban szerepelt, mint az 1963-as A nagy szökés, vagy a hatvanas években futó The Man from U.N.C.L.E. Hazánkban a legtöbben a 2003-ban induló NCIS sorozatból ismerhetik, ahol 20 éven át alakította dr. Donald Mallard karakterét. A színész még egy magyar alkotásban, Az aranyifjúban is feltűnt, ahol Zombori felügyelőt alakította.

McCallum halálát idős kora okozta, súlyos betegségről nem tettek említést: a színész családja körében, a kórházban hunyt el.

Ő volt a legkedvesebb, legmenőbb, legtürelmesebb és legszeretetteljesebb apa. A családot mindig önmaga elé helyezte

– jellemezte elhunyt édesapját a fia, Peter McCallum, a család által kiadott közleményben.

David McCallum 10 éven át volt a színésznő Jill Ireland férje, majd a válást követően Katherine Carpenter oldalán találta meg a boldogságot: második feleségével 56 éven át éltek házasságban. McCallumnak két házasságából összesen négy fia és egy lánya született – az egyik fia sajnos már korábban elhunyt –, a későbbiekben pedig nyolc unokája jött a világra – adta hírül a színészről írt megemlékezésében a CNN.