Most kaptuk: betegséget állapítottak meg Young G Bécinél

Bár egy-egy betegség egyaránt le tud dönteni a lábáról egy férfit és egy nőt is, azért az ismeretes, hogy a gyengébb nem csendben tűri a megpróbáltatásokat. Ezzel szemben ha egy férfi beteg, hangosan és látványosan szenved, és általában elvárja, hogy gyógyulásáig minden figyelmet megkapjon. Olybá tűnik, hogy Young G Béci is ilyen. Felesége, Norina ugyanis a történetében megosztotta, hogy férje elkapta az influenzát, ezért a hölgyek együttérzését kéri. Reméljük, mihamarabb felépül Béci, és Norina lelki békéje is visszatér!

