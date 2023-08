"Valakik most nagyon fájnak" - Tóth Gabi válása miatt telt be a pohár a magyar színésznél

Fenyő Iván nem tűrte tovább a Tóth Gabi válása miatt kialakult botrányt! A spirituális beállítottságú színész eddig hallgatott, ám szombat este egy terjengős Facebook-bejegyzésben fejezte ki őszinte csalódottságát a napok óta tartó cirkusz miatt.

Napok óta minden Tóth Gabiék válásáról szól Fotó: Nagy Zoltán

Fenyő leginkább azt sérelmezi, hogy az önkéntes, arcukat nem vállaló megmondóemberek, az otthonról okoskodó fotelhuszárok nem veszik figyelembe, hogy bármi is történt valójában, egy család élete hullott darabokra, ami mindhárom félnek mélységes fájdalommal jár. Nem hiába hasonlítják sokan egy szakítás feldolgozását egy gyászfolyamathoz.

Fenyő szerint nagyon nehéz felállni egy ilyen lelki válságból

A színész hangsúlyozta, ebben az esetben nem fontos, hogy ismerjük-e személyesen az érintett személyeket, vagy csak a bulvárcikkek alapján követjük az életüket, mindenképp tiszteletben kéne tartani a magánéletükre vonatkozó kérésüket, ahelyett, hogy viccesnek vélt mémek tucatjaival szórjuk tele a netet.

Fenyő Ivánt kiborította az emberek reakciója Fotó: Facebook

- Valaki most fáj, vagy valakik most nagyon fájnak.. bárhogy is, ha egy ember szenved is, nem lökök még rajta..ha van harmadik fél, ha nincs, ez egy nagyon nehéz és kellemetlen dolog.. ez nem mindennapi fájdalom. Átéltük már sokan, igaz? Ez nem vicc.. ebbe életek futnak bele a falba.. ebből földön lehet maradni.. ebbe bele lehet roskadni..ebbe az iszonyatos fájdalomba akár fel is lehet adni az életet, vagy el is lehet venni egy másik ember életét..

- Szerintem nem kell szeretni az illető alanyait ennek a történetnek.. ismerni sem kell.. egyetérteni sem kell.. és meg lehet a véleményünk.. de okoskodni sem kell, és semmit sem.. de legkevésbbé kárörvendeni, vagy kigúnyolni, vagy pláne még így haldoklásukban belérúgni a másik emberbe sem.

- filozofált Iván a Facebookon, és igaza lehet, az sem véletlen, hogy Krausz Gábort annyira féltik a barátai az újabb összeomlástól.

A színész szerint a társadalmunkat minősíti a gúnyolódás

Fenyő azt a költői kérdést is feltette, hogy vajon mikor maradnának csendben az unatkozó kommentkirályok, akik szerinte más sem tudnak, csak unalmukban a nappaliból ontják a kárörvendő hozzászólásokat, bele sem gondolva abba, hogy ők is bármikor kerülhetnek hasonló szituációba. Ő például már élt át hasonlóan nehéz helyzetet.

- Voltam hasonló helyzetben, amikor nehéz pillanatokat dobáltak az életemből a nép elé, hogy az cafatokra szaggassa.. tudod, mint a középkorban.. és nem akarom ezt Nekik..de amúgy itt tartunk még? Vagy: itt akarunk tartani, Barátok? Középkor?

- morfondírozott Fenyő.

Akármi is áll a válás hátterében, az biztos, hogy rég volt olyan celebhír hazánkban, ami valamiért ekkora reakciót váltott volna ki az emberekből.