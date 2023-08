Szekeres Adrien: Lesz még itt sírás

Szekeres Adrien már készül arra, hogy hamarosan kettesben maradnak férjével. Az énekesnő és Gábor mindig is önállóságra nevelték gyermekeiket, de tisztában vannak vele, hogy azért nem lesz a leválás könnyű.

Nagyon büszke lányára Szekeres Adrien





Szekeres Adrien lánya egyedül utazott Amerikába

A büszke szülők nehéz szívvel engedték útnak nagyobbik lányukat. - Ez egy nagyon szép történet, egy szép barátság, Jázmint amerikai évfolyamtársa hívta meg hozzájuk – mesélte lapunknak Szekeres Adrien. - Lányom a Corvinusra jár, lemaradt a gólyabálról, mert covidos lett, így az első napon senkit sem ismert. Iugyanúgy téblábolt az amerikai Emma is, hamar összebarátkoztak. Mivel Emma nem ment haza azóta, így hogy a különféle ünnepeken ne legyen egyedül, mindig meghívtuk hozzánk. Így megismerkedett például a magyar húsvéttal, karácsonnyal, végig ette az egész hagyományos menüt. A szülei szerették volna ezt viszonozni, így meghívták Jázmint magukhoz Montanába. Annyira örült, még munkát is keresett, az egyik nagy bolthálózatban dolgozott keményen két hónapig, hajnal négykor kelt azért, hogy megvegye a repülőjegyet és legyen kint zsebpénze, pedig mi nagyon szívesen kifizettük volna, adtunk volna pénzt. Annyira büszke vagyok rá! Kicsit burokban vannak tartva a lányaim és nézd meg mind a ketten vállaltak nyári munkát.

A Sztárban Sztár korábbi döntőse arról is beszélt, hogy tudja: nemsokára mind a két gyermeke kirepül majd.

- Önállóságra neveltük őket, de akkor is nagy dolog, hogy például Jázmin, aki sosem repült egyedül, most meg sem állt Montanáig, kétszer kellett átszállnia – folytatta. -

Persze nagyon jól beszél angolul, de akkor is egyedül van. Mondanom sem kell, hogy nem nagyon aludtam, amíg meg nem hívott, hogy megérkezett majdnem 24 óra múlva. Ha pedig visszajön, ösztönözzük, hogy költözzenek közös albérletbe a barátnőjével. Tudom, lassan kirepülnek mind a ketten, várom is, így a természetes. De azért biztos lesz még itt sírás!”

Kisebbik lánya zenét szerez

Másodszülött gyermekére is nagyon büszke az énekesnő, Emília énekel és zenét is szerez. Korábban indult a Sztárban sztár leszek! műsorban.

- Csinálja a zenei dolgait, de ő is vállalt nyári munkát, egy pizzériában dolgozott. Kemény év előtt állunk, most fog érettségizni, magántanuló. Annyira jó velük beszélgetni, megtanultuk tőlük a mai szlenget is. Amíg ők is igénylik, sok időt töltünk együtt, sokat utazunk, színházba járunk, családi programokat csinálunk!