Sürgősségi császár után, megpróbálja megszülni babáját a TV2 mindenórás sztárja

A Jóban Rosszban egykori Krasznai Ágnes nővére a második gyermekét várja. Papp Annamária egy gyönyörű kismama, aki most megosztotta a publikummal, mik a félelmei, a nehézségei, és mi az, amiből nem enged akkor sem, ha egy baba van a pocakjában.

Annamari nagyon szeretné természetes úton megszülni második babáját / Fotó: Debreczeny Melinda

Sokáig kínozta a rosszullét

Annamarinak második várandóssága sem indult felhőtlenül, ugyanis 4 hónapon át egyfolytában hányingerrel küzdött. A színésznő azonban nem bír magával, és a várandósága ellenére is edzeni kezdett.

A nehéz időszak után, amikor már a közérzetem is jobb volt, elkezdtem otthon edzeni.

– Nem kell semmilyen túlzásra gondolni, olyan mini edzések voltak, amiket akár főzés, mosogatás, tévénézés közben is meg tudtam csinálni, és természetesen többször konzultáltam erről az orvosommal, valamint az edzőm, Czanik Balázs megmutatta a gyakorlatokat. Az első időszakban a hasizmom kicsit meggyengült, ezért arra nem dolgozhattam, de kar-, láb- és fenék gyakorlatokat csinálhattam gumiszalaggal vagy kicsi súlyokkal, és ez jó kondiban tudott tartani – meséli az újdonsült feleség, Királyné Papp Annamária. Az edzések mellett olyannyira baráti kapcsolatot ápolnak Czanik Balázzsal, hogy az edző még a színésznő májusban tartott esküvőjén is a násznép soraiban volt.

A kismamát olykor nagyobbik kisfia is elkíséri az edzésekre / Fotó: Debreczeny Melinda

Természetes úton szeretne szülni

Annamarinak az első szülés élménye 2019-ben Mátéval nem úgy alakult, ahogyan azt szerette volna, hiszen sürgősségi császárral végződött. Most másként készül, és bízik a szerencséjében.

– Még nem tudjuk, hogyan érkezik a második baba; az első sürgősségi császár volt.

Most nagyon szeretném megpróbálni természetes úton világra hozni a kisfiamat.

– mondta reménykedve a fitt kismama, aki a szülést követően nem több, mint három hónap után újra mozogni szeretne, de nagyfia, a négyéves Máté is gondoskodik arról, hogy anyukája soha ne lazsáljon.

- Egy ovis gyerek mellett megvan a napi alap mozgás, de ezen túl kell a tudatosság. Ha már a terhesség előtt is sportosak voltunk, jó, ha ilyenkor is karban tartjuk a testet. Úgy gondolom, nem csak a test változásaira kell figyelnünk, hanem az edzettségi szintet is tartani kell, amennyire lehet. Persze fontos, hogy legyen a kismama mellett egy szakember, aki meg tudja mondani: mik azok a mozgások, amiket lehet úgy csinálni, hogy ne okozzon bajt, sőt jót tegyen és fittnek érezhesse magát. Talán épp a mozgásnak köszönhető, hogy ismét csak a baba súlyát szedtem fel

– fejezte be a mindenórás anyuka.