„Nem értem, hogy miért nem lehet engem békén hagyni!” – Kikelt magából Tóth Andi

Tóth Andiról egy anonim közösségi oldalon újra pletykálnak. Az énekesnőt továbbra is Backoff fantázianevű ruhamárkájának borsos árszabása miatt „támadják.” A körülötte lévő botrány nem csitul, Andi pedig minden megjegyzést támadásnak vesz és azonnal védekezik, sőt visszatámad. Mára kinőtte magát a botrány és igazi lavinát indított el, melynek középpontjába a Backoff márka került.

„Ma délután épp volt szerencsém találkozni az üzletben Andival. Olíviával mentek az irodába. Aztán egy kicsit idősebb, vörös hajú nő lejött és megkérdezte az eladót, hogy adtak-e már el a termékekből. Az eladó válasza pedig az volt, hogy: egy darabot sem!” – írta a poszt szerzője.

Fotó: Backoff/Instagram

A tavasszal visszavonult énekesnő két videóban a következőképpen reagált, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében:

Tudom, hogy nem kéne reagálnom ezekre, viszont felb*sz, mert a gyerekem, a szerelmi projektem, a kisbabám.

– Ha bántjátok, az sz*r érzés. Főleg hiszen Tinkerbell állítása szerint bent voltam az üzletben. Tisztán emlékszem arra a napra, amikor abban a pár percben ott voltam az Atryumban (Atryum Fashion City - a szerk.). Odajött hozzám egy hölgy megkérdezni, hogy milyen méretet ajánlok neki, tehát innentől már alapból kamu az állításod. Konkrétan nem telt el úgy nap, hogy ne adtunk volna el számos ruhamennyiséget, szóval felb*sz ez a rengeteg negatív kampány. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, akinek ez eszébe jutott, hogy ruhamárkát vagy merchet (merchandise - angol kifejezés, jelentése: áru, a szerk.) indít és senkinek nincs ilyen negatív lejárató kampánya, mint nekem. Nem tudom, mivel érdemeltem ki ezt a „dicsőséget.” Megnéztem, 10 ezer forint mindenkinél egy f*s, rá se b*sztam, hogy milyen anyaga van, csak legyen rajta a fejem merch póló. Nekem ennyibe kerül a legyártás. Más anyag, más minőség, más ár, kedves retardált sajtó – hangzott a felháborodása az első videóban, ami az Instagramon volt elérhető 24 órán át.

Következménye lehet hirtelen cselekedetének

Fotó: Backoff/Instagram

– Nem értem, hogy miért nem lehet engem békén hagyni! Élném a kis visszavonult életem, tervezgetném a kis ruháimat. Nem kell szeresd a ruháimat, csak akkor hagyj békén! Mióta kijött a szerencsétlen, azóta fikázzátok! Hogy, szakadjon rád az a 3000 ft-os C&A póló, te, retardált sz*rdarab!

Az ügyvédem keres.

– jelentette ki Andi az Instán válaszul, az őt becsmérlők megjegyzéseire. Miközben maga Andi is jogsértést követett el azzal, hogy kiszivárogtatta – Instagram-oldalán – és nyilvánosan publikálta az üzlet biztonsági kamerájának felvételét, amelyen vélhetően a Tinkerbell nevű kommentelő látható. A képernyőképen egy személy is látható, sőt felismerhető. Ezzel a cselekedettel pedig egyértelműen személyiségi jogokat sértett, ha azonban nem fizet elégtételt, vagy sérelemdíjat, az ügy bírósági eljárást vonhat maga után, nyilatkozta kérdésünkre egy ügyvéd. Ez akkor történhet meg, ha az illető felismeri magát a képen és jogi lépéseket is tervez az ügyben.