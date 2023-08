"Nagyon beteg vagyok" – aggódnak a rajongók a várandós Vasvári Vivienért

Vasvári Vivien különleges időszakot tudhat maga mögött, de még annál is különlegesebb vár rá, miután megszületik harmadik gyermeke! A sztáranyuka érthető módon úszik a boldogságban, s alig várja a nagy találkozó pillanatát, amire az elkövetkezendő két hétben bármikor sor kerülhet. Vivi ugyanis arra számít, hogy Edwardhoz hasonlóan a legkisebb fia is korábban fog érkezni a kiírt időpontnál, erre pedig már felkészítette a családját is. A babavárás szépségét azonban beárnyékolja, hogy a sztáranyuka lebetegedett, s mint mondja: nincs túl jól.

Vasvári Vivien lebetegedett (Fotó: Szabolcs László)

Most ötödik napja nagyon beteg vagyok. Elkaptam valami vírust, de remélem már csak pár napig tart. Babóka ugyanis 2 héten belül valamikor érkezik

– osztotta meg az Instagram-oldalán Vivien, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt 9 hónap alatt közel 17 kiló szaladt fel rá, de ezt egy kicsit sem bánja. Sőt, azzal a helyzettel is ki van békülve, hogy az elkövetkezendő két hétben is gyarapodhat még a súlya, hiszen ez így volt a korábbi terhességei alatt is.

Az egykori luxusfeleség azonban nem csak a várandósságáról számolt be, magyarázkodásra is kényszerült egy rosszindulatú kommentelő miatt.

Kiosztotta rosszakaróit

Vivien azt a kérdést is megkapta az egyik követőjétől, hogy miért reklámoz a gyermekeivel, illetve van-e bármilyen döntési joga a kicsiknek. A híresség igyekezett tisztázni a helyzetet, hiszen korántsem arról van szó, mint azt sokan gondolják: Egyetlen ruházati márkával van együttműködésük, amit kifejezetten lánya, Ariana szeretett volna.

– Jelenleg ebben az évben egyetlen egy reklámban szerepelnek. Így ezt a többesszámot nem nagyon értem! De a kérdésre a válasz...

Előtte meg vannak kérdezve, hogy szeretnék-e. Ariana alapból már egy nagyon csajos kislány, imád öltözködni, így magának válogat ruhákat is. Edward szintén szeret válogatni magának ruhákat, cipőket, így ez nem is kérdés

– írta a sztármami.