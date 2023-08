Mentőautóból jelentkezett be Krausz Gábor – Videó

- Már tradíció, hogy a Városligeti Mentőnapon a mentők főzőcsapatai is összemérik tudásukat, így idén már 20 mentőállomás próbálja majd lefőzni egymást. Az életmentők azonban sok mással is készülnek a lakosság részére. Bárki benézhet a mentőhelikopterbe és a mentőautókba, megsimogathatja a mentőkutyákat és az újraélesztést is ingyen megtanulhatja Szeptember 2-án, a Városligeti Mentőnapon