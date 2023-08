Két szerelem vár Tóth Andira!

Tavaly ilyenkor villámcsapásként jött a hír, hogy a tinik két nagy kedvence, Tóth Andi és Marics Peti egy párt alkot. A szerelmükről azt gondolták, hogy megingathatatlan, ám esetükben is érvényesült a mondás: semmi sem tart örökké. Egy hónappal azután, hogy Andi bejelentette, felhagy az énekléssel, jött a hír, hogy az álompár tagjai külön utakon folytatják. Azóta úgy tűnt, hogy végre jó úton jár az énekesnő, és a korábban sokat emlegetett pszichés problémákból mára nem maradt semmi.

Tóth Andi hamarosan megkapja az esélyt a boldogságra Fotó: hot! magazin

– A menedzsere éjjel-nappal Andival van, egy pillanatra sem hagyja magára ebben a nehéz időszakban. Andinak elege lett abból, hogy soha sehová nem mentek, semmit nem csináltak, Peti csak a játékkonzoljával és a fellépéseivel foglalkozott. Ez volt az életük. Nem volt romantika köztük, eléldegéltek egymás mellett, az elmúlt évben alig randiztak – nyilatkozta a hot! magazinnak a szakításkor egy neve elhallgatását kérő bennfentes.

Tóth Andi megpróbál boldog lenni zene nélkül

Több sorscsapás is érte az énekesnőt az elmúlt egy évben, de úgy tűnik, a mai napig próbálja állni a sarat, és kitartóan megy előre. Andi mindig céltudatos lánynak mutatta magát, amit korábban azzal indokolt lapunknak, hogy felhúzott egy páncélt, amivel meg tudja védeni magát. Ám ha olvasunk a sorok között, világosan látszik az is, hogy fiatal kora ellenére rengeteg felelősség nehezedik rá, emiatt keresi azt az utat, ami a legmegfelelőbb lehet a számára. Úgy tűnt, hogy sikerül elérnie a korábbi tervét, vagyis azt, hogy megpróbál boldog lenni zene nélkül. Néhány hete ugyanis a közösségi oldalán jelentette be, hogy végre útjára tudja indítani a saját ruhamárkáját, a folyamat részleteiről pedig egy bejegyzésben tájékoztatta a rajongóit:

„Zöld utat kaptunk, szóval már gyártják a ruhákat, illetve egy hét múlva lesz hozzá fotózás, július végén pedig bemutató, és onnantól kezdve lehet majd vásárolni”.

Nagy érdeklődés övezte Andi első üzletasszonyi megjelenését. Megszervezték a bemutatót, ahol személyesen üdvözölte a megjelenteket, majd a menedzsere, Tóth Isti vette át a szót, aki sajnos kellemetlen hírrel szolgált a nagyérdemű számára: a ruhákat szállító kamiont néhány órával a rendezvény előtt kirabolták, ezzel ellehetetlenítették az esemény ruhautánpótlását. Később kiderült, hogy „csak” a kiegészítőket vitték el, a ruhákat nem, de az eset akkor is kellemetlenséget és bosszúságot okozott az érintetteknek. Az örömbe újfent üröm vegyült – már-már úgy tűnik, Andi életében a drámák végeláthatatlan sorban követik egymást.

„Nagyon hiányzik neki a szeretet”

A híres látnok jósnő, Lilla King véleménye szerint Andi valóban em­ber­pró­báló időszakon van túl. Ő is szívesen segítene neki a tanácsaival, hogy a fia­tal énekesnő könnyebben vegye az akadályokat, hiszen minden adott ahhoz, hogy sikeres és boldog legyen!

Lilla King látnok pontosan tudja, mi vár az énekesnőre a közeljövőben Fotó: hot! magazin archív

– Túl van egy szakításon, ezért most nagyon be van zárkózva érzelmileg, a hold kártya a félelmeit mutatja, amely akadályozza minden területen. Pedig mind a szerelemben, mind szakmai téren boldog lehetne. Segíteni kell Andinak! Ha eljönne hozzám, útmutatást adnék neki – mondta, miközben keverte a tarot-kártyát, és lapokat húzott az énekesnő szerelmi életének alakulására vonatkozóan. A látnok szerint Andi tenyeréből is kiolvasható a boldog jövő. Lilla médiumként azt is tudja, hogy négy párkapcsolati vonal van az énekesnő bal tenyerén, ebből három szerelem már megvalósult.

– Akik eddig jöttek, azok el is mentek.

Három komoly érzelmű kapcsolata már megvolt, de jön egy negyedik: ő lehet az igazi. Pontosabban két eget rengető szerelem vár rá, amelyek közül ő választ majd: az egyik egy idősebb férfi, akivel van esélye a harmóniára, sőt költözést is látok, és segítené a vállalkozásában.

De van itt egy fiatalabb is – mesélte a jósnő, aki ez utóbbitól óva inti Andit: úgy véli, ő kevésbé befolyásolná jó irányba az életét. – Nagyon hiányzik neki a szeretet. Sok csalódás érte, de csacsiság bezárkózni az előző ember dolgai, hibái miatt, és nem adni meg az esélyt az újnak – mondta Lilla King.

A jósnő médiumként abban tudna segíteni az énekesnőnek, hogy felvázolja számára a lehetséges irányokat – de hogy Andi melyik irányt választja, az már az ő döntése.

– Van esélye a boldogságra, de segítségre van szüksége. Megoldhatók a problémái, hogy ne legyen depressziós, és jobb legyen a hangulata, csak „ne dugja a fejét a homokba” – mondta a médium.