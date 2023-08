Hajas László receptje a boldogságra: A mai napig úgy alszunk el, mint két kifli

Hajas László mindennap tesz azért, hogy a házassága kiegyensúlyozott maradjon; úgy véli, sosem maradhatnak el az apró gesztusok, amelyekkel a szeretetét fejezi ki a feleségének.

Hajas László és Judit 26 éve találtak egymásra (Fotó: hot! magazin)

– Nagyon fontos, hogy tiszteljük egymást, mindig legyen egy kedves szavunk a másikhoz. Odafigyelünk egymásra, például ha elmegyek mellette, megsimogatom a vállát, és sosem fekszünk le haraggal. Kevesen tudják, de ennyi év után a mai napig úgy alszunk el, mint két kifli. Arra is mindig figyelünk, hogy tiszteletben tartsuk a másik életét. Tehát nem szekáljuk egymást, ha egyikünknek van valamilyen programja. Nincs féltékenység amiatt, hogy nem együtt megyünk el valahová – mesélte a hot!-nak a sztárfodrász, aki kiemelte, mennyire toleráns a felesége a szakmájával kapcsolatban.

Hajas László Horvátországban ünnepel

Ezen a héten ünnepelték a 18. házassági évfordulójukat, amely egy nappal előzi meg László születésnapját.

– Annak idején azt mondtam viccesen, hogy ha jól viselkedik, akkor az ötvenedik születésnapomon elveszem.

Előtte fél évvel kérdezte meg, hogy betartom-e az ígéretemet, amire mondtam, hogy persze. Ezért jött így össze, hogy a július 31-ei születésnapom előtt egy nappal van az évfordulónk

– ecsetelte, majd elárulta, hogyan készülnek megünnepelni a nagy napot. – Számomra nagyon fontos, hogy a gyer­me­kei­met közös élményekkel ajándékozzam meg, ezért minden évben egy hetet együtt nyaralunk velük, így az évfordulónkat is Horvátországban ünnepeljük. A feleségem a programszervező, és azt mondta, hogy most külön ne ünnepeljük meg ezt, hanem úgyis nemrég volt a születésnapja, jön az enyém és a fiamé is, ezért inkább csináljunk egy nagy közös ünneplést, amivel persze a házassági évfordulónkra is koccintunk egyet.

Bevált a jóslat László első látásra beleszeretett Juditba, ráadásul már akkor tudta azt, hogy ő lesz az a nő, akitől szeretne még egy gyermeket. – Olyan volt, mint egy villámcsapás! Azonnal éreztem, hogy nekem ő kell. Régen megjósolták, hogy lesz még egy gyermekem, és ahogy megláttam Juditot, tudtam, hogy őt szeretném az édesanyjának. Emlékszem, megkérdezte tőlem SMS-ben, hogy mit akarok tőle, mire leírtam, hogy 3 kiló 20 dekás sírós pisilőst – mesélte nevetve.