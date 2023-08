Felismered smink nélkül az énekes-színésznőt?

Bár két kozmetikai céget is kiemelt helyen kezel Instagram-oldalán Cserpes Laura, az énekesnőként és színésznőként egyaránt ismert szépség ezúttal smink nélkül fotózta és videózta magát. Nem véletlenül.

Fotó: Markovics Gábor

„Egyszer egy nagyon kedves hölgy ismerősöm pár évvel ezelőtt azt mondta nekem: «egy nőnek smink nélkül is meg kell tanulnia szeretni az arcát». Bevallom, ez nekem nem ment olyan könnyen, mint azt gondoltam. Pedig alapvetően a natúr smink imádója vagyok, nem csípem az erős dolgokat magamon, néha van kedvem egy piros rúzshoz, vagy hangsúlyos szemhez, de úgy általában az «aligsmink» híve és rajongója vagyok. Ennek ellenére azt vettem észre, hogy sokszor még itthon is tettem magamra valamit, egy kis alapozó, bronzosító, ajakbalzsam ilyesmi. Aztán elkezdtem tudatosan sminkmentes napokat tartani, (azért a fényvédőről sosem feledkeztem meg) és úgy érzem, kifejezetten jó hatással volt az önmagamhoz való kapcsolódásban ez a döntés. Vannak bőrhibáim, kisebb ráncaim, foltjaim, amiket tavaly szereztem az egyik gyógyszer mellékhatásaként, de egyszerűen így is szeretem és elfogadom magam. Mert ez vagyok én. Teljes valómban. Ti szoktatok ilyen sminkmentes napokat tartani? Ha nem, szerintem mindenképpen kezdjétek el! Érdemes”

– tanácsolta Cserpes Laura. Szavait pedig igazolták a rajonói, akiktől rengeteg bókot kapott a sminkmentes felvételei kapcsán.

„Tiszta szép arc smink nélkül. Ez vagy te”

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

„Smink nélkül sokkal természetesebb vagy”

– vélekedett egy másik kommentelő.

„Gyönyörű vagy, és nagyon aranyos a mosolyod. Nem is vettem észre, hogy nem vagy kisminkelve! Előbb írtam, aztán olvastam”

– erősítette meg egy rajongó Laura elméletét.