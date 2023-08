Fájdalmas megcsalások után mindössze öt év boldogság, átok ül Sandra Bullock szerelmi életén?- Videó

Élete legnehezebb időszakán megy keresztül Sandra Bullock, az 59 éves színésznő ugyanis múlt hétvégén elvesztette élete legnagyobb szeremét, Bryan Randallt, akivel 2015 óta alkotott egy párt, sőt titokban össze is házasodtak, de csak az első öt közös évük volt felhőtlenül boldog, az utána következő három fájdalommal és aggódással telt.

Bryan volt a színésznő legnagyobb szerelme Fotó: FAFL GEVA / Northfoto

Bryannél ugyanis évekkel ezelőtt amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak. Ez egy olyan idegsorvadásos betegség, melynek kiváltó oka nem ismert és sajnos a kór nem gyógyítható.

- Nagy szomorúsággal a szívünkben tudatjuk, hogy augusztus 5-én Bryan Randall békésen elhunyt, miután három évig harcolt az ALS-sel. Bryan úgy döntött, eltitkolja a betegségét a világ elől, mi pedig tiszteletben tartottuk a kérését – közölte nyilatkozatában a gyászoló családja az Entertainment Tonighttal.

Bullock fájdalma azért is leírhatatlan, mert néhai fotós kedvese volt az az ember, akire mindig is vágyott, és aki a csillagokat is lehozta neki az égről. A színésznő sok interjúban nevezte szentnek a modellből lett fotóst, aki a gyerekeivel is nagyon gondoskodó volt.

Sorra siklottak félre a párkapcsolatai

Bár Sandra Bullock-ot az egyik legszebb színésznőként tartják számon a mai napig, amikor párkapcsolatra került a sor, valahogy mindig rosszul választott. Már az első nagy szerelme, a szoknyapecér Tate Donovan is csak azért állt vele szóba, mert George Clooney rávette, hogy hívja el randizni. Sandra ehhez képest fülig beleszeretett. Hat évig voltak együtt, de Donovan ez idő alatt sem ismerte meg a hűség fogalmát.

Később egy másik nagy szerelme, Jesse James ismerte be, hogy már egy évvel a "boldog" igen után kudarcba fulladt a szerelmük. A férfi rendszeresen csalta feleségét, többek között egy dominával.

- Sohasem tagadtam le semmit, amit tettem. Felelősséget vállaltam a cselekedeteimért. Igen, megcsaltam a feleségemet. És akkor mi van? Millió másik férfi is félrelépett már. Igazság szerint nem is lett volna szabad kapcsolatban lennem senkivel. Sohasem adtam bele száz százalékot a dolgokba. Elég elcseszett döntéseket hoztam

- nyilatkozta a férfi az eset után.

