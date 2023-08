Elképesztő dolgot kért rajongója a szexi magyar énekestől – Fotó

Már csak két hét és újra a Budapest Parkban lép fel hazánk egyik legfelkapottabb fiatal énekese. De addig is rengeteg dolga van T. Danny-nek, akihez nemrég egyik rajongója különös kéréssel fordult.

Egészen különleges dolgot kért T. Danny rajongója - Fotó: Facebook

Elképesztő dolgot kért hölgy rajongója a magyar énekestől

T. Danny hatalmas rajongótáborral rendelkezik, ezt is bizonyítja, hogy Instagram-oldalán közel 350 ezren követik. Mint ahogy a többi népszerű énekes, ő is hozzá van szokva, hogy fanatikus híveik furcsábbnál-furcsább kérésekkel fordulnak hozzájuk. Marics Peti és Valkusz Milán is tudna ezekről mesélni, az értük epekedő tinilányok nem szégyenlősködnek, az adjanak egy hajszálat típusú megkeresésektől egészen a szexuális jellegű kérésekig találkoztak már mindennel. De Telegdy Dániel, vagyis művésznevén T. Danny-t is nehéz már zavarba hozni, több száz privát üzenetet kap havonta, amikben mindenféle dolgot kérnek tőle. Nemrég egy rajongója kérését mégis szívesen teljesítette. A hölgy egy koncertje után az énekes Ha elmegyek című dalából egy idézetet szeretett volna tetováltatni a karjára. Így az előadó megpróbálta a legszebb írásával ráírni fanatikus híve karjára, amit ő másnap ki is tetováltatott. A végeredményt büszkén mutatta meg az előadó Instagram-sztoriban.

Én csak zenélni akartam, mások megbántani

– íratta magára a fanatikus.

T. Danny szívesen teljesítette a kérést - Fotó: Instagram

Beteg rajongóját lepte meg

T. Danny jó kapcsolatot ápol a rajongóival, nemrég nagyon meghatotta egy 8 éves kislány története. Annánál tavaly súlyos betegséget diagnosztizáltak, ezért nem tudott elmenni anyukájával kedvence debreceni koncertjére. Ezt hallva az énekes idén meglepte a nagybeteg gyermeket a kórházban, a kislány legnagyobb örömére.