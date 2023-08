Botrány Lionel Richie koncertjén, hiába várt rá 20 ezer ember New Yorkban, el sem jött

Lionel Richie 20 ezer rajongónak okozott dühöt és csalódást, miután egy órával a tervezett kezdést követően lemondta New York-i koncertjét a Madison Square Gardenben, ahol telt ház várta őt - írja a Daily Mail. A 74 éves énekes az Earth Wind & Fire-ral lépett volna fel szombat este, de akkor mondták le a bulit, amikor a rajongók már a helyükön ültek és a fellépést várták. Richie az időjárást okolta, ezért nem tudott fellépni New Yorkban.

Fotó: AFP

Az All Night Long énekese előző este Bostonban lépett fel a Sing A Song All Night Long turnéján, ami négy órás autóútra van New Yorktól. Richie bocsánatkérés helyett a Twitter oldalán magyarázkodott.

"A szörnyű időjárás miatt nem tudok leszállni New Yorkban és a környező területeken, így nem tudok eljutni a ma esti előadásra. Nagyon szomorú vagyok. Átütemezzük a műsort augusztus 14-re, hétfőre. Alig várom, hogy felléphessek. A ma esti koncertre szóló jegyek a hétfőire érvényesek."

Lionel Richie leaves 20,000 fans ENRAGED https://t.co/glvNm6U0Gm pic.twitter.com/BSKdRGMX5v — Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2023

Zivatarokat és özönvízszerű esőzéseket jeleztek New Yorkban, de ezek az időjárási frontok csak a vasárnap kora reggeli órákban érkeztek, amikor Richie koncertje már régen véget ért volna. A lemondás több ezer embert dühített fel, akik úgy vélték, Richie nem csak repülővel utazhatott volna New Yorkba. Számos felvétel készült arról, ahogy a rajongók kifütyülik a koncert halasztásáról szóló bejelentést. Többen hosszú utat tettek meg Lionel Richie miatt.

"Írországból repültünk, és két órán át ültünk ma este az MSG-ben. Emellett 500 dollárt költöttünk szállodára, és további több száz dollárt kajára, és akkor a koncertjegyekről nem is beszéltem." - mondta egy házaspár.

Egy dühös rajongó ezt írta: "Ez egy nagy kamu, tegnap Bostonban játszottatok, 1,5 óra repülővel NYC-be, 4 óra busszal, nem volt ma semmi gond, legkésőbb délután kettőre már New Yorkban kellett volna lennetek. Köszi, hogy pazaroltad az időnket és a pénzünket."