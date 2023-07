A gyerekeket lepasszolta, elszökött az országból Tápai Szabina

Sokan még mindig nem hiszik el, hogy tíz év és három közös gyermek után végleg lezárta kapcsolatát Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Az álompárnak kikiáltott házaspár pedig igenis komolyan gondolja, azóta mindketten összeszedték magukat és életükben új fejezetet nyitottak.

Tápai Szabinának is kijár a énidő Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Elszökött az országból Tápai Szabina

Bár végül a volt kézilabdás tett pontot tíz év után házasságuk végére, őt is megviselte a szakítás. Nem is csoda, a sztáranyuka éveken keresztül bízott benne, hogy Gábor megváltozik, lenyugszik. De ez nem így lett a világbajnok kajakos többször lebukott aktuális szeretőjével, ami felett Szabina már nem tudott szemet hunyni. Miután a háromgyerekes édesanya bejelentette a válást, egy darabig úgy tűnt, a gyerekek miatt sem tudnak jó kapcsolatban maradni. De miután lenyugodtak a kedélyek, és rájöttek, hogy ennek az egésznek közös utódaik lesznek a vesztesei, kibékültek. Hiszen apaként és anyaként mindig jól működtek együtt.

A gyerkőcök is boldogok ebben, gördülékenyen, felnőttként kezeltük a helyzetet. Úgy látjuk, jól ellátjuk a szerepeinket. Erős szövetséget alkotunk szülőkként, és erre nagyon büszkék vagyunk mindketten

– mondta nemrég a HOT!-nak a sztáranyuka.

Kihasználva ezt a jó viszonyt, Szabina át is adta a gyerekeket Kucsera Gábornak, aki éppen most is táboroztat. A gyönyörű influenszer pedig kocsiba pattant barátnőjével, meg sem álltak a horvát tengerpartig.

Elszöktem csajos nyaralásra, ilyenkor mindig feltöltődöm. Már most imádom minden percét ennek a közös útnak.

– írta koktélozós fotójához a sztáranyuka, amit ITT tudsz megnézni.