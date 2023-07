Özönlenek a gratulációk: Curtis és kedvese bejelentették a várva várt hírt

Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, Curtis és kedvese, Barnai Judit nagyon boldogok együtt, boldogságuk pedig szintet lépett. Nemrégiben ugyanis beköltöztek gyönyörű új otthonukba, hogy együtt kezdjék meg meghitt családi idilljüket. A pár nagyon boldoggá teszi egymást, és már korábban is beszéltek arról, hogy nincs messze a lánykérés és a házasság, és minden bizonnyal gyermeket is szeretnének vállalni.

Most a harmadik évfordulóját ünnepli az álompár, így egy újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek.