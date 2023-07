Molnár Gusztáv exe túl van az alkoholizmus okozta traumán

Tavaly novemberben jelentette be Molnár Gusztáv, hogy nem folytatható tovább az az életforma, amit választott, nem létezhet folyamatosan alkoholmámorban, ezért elvonóra megy. Sajnos, mire meghozta ezt a döntést két családot is tönkretett. A volt párját Ildikót és a közös kisfiúkat, illetve a második társát és feleségét, Fazekas Vivient, aki bár egy jó darabig igyekezett támogatni őt, végül rájött, hogy a tudatmódosítók erősebbek a szerelmüknél is...

Mindenki áldozat

Molnár Gusztáv színészkarrierje és élete mesébe illőn alakult a kezdetekben. A most 36 éves felvidéki művész előtt nagy lehetőségek álltak az egyetem befejezése után, a fontos színházi szerepek és a kereskedelmi televízióban kapott napi sorozatban való megjelenési lehetőség sem okozott számára annyi örömöt, mint az alkohol. Sajnos. Módosult tudatállapotban pedig nem kímélt senkit, aki körülötte volt. A volt párjai verbális és fizikai agresszióról meséltek az újságoknak, illetve arról is, hogy hányszor és milyen módokon próbált Gusztáv véget vetni az életének.

Egy idő után nyilvánvaló lett, hogy tarthatatlan a helyzet, főleg azután, hogy a színész a saját fiát is megtámadta. Ekkor az első párja a rendőrségre ment és gyermekbántalmazásért jelentette fel a hírességet. Ez volt az a pont Gusztáv, Ildikó és a színész felesége, Vivien életében, amikor mindannyian azt érezhették, hogy nincs hova tovább, az életük zsákutcába került.

Pokollá tette az életüket

Gusztáv egy Komló melletti elvonón tölti november óta az idejét. A barátai fizetik a kezelése költségeit, nem tarthatja a kapcsolatot a külvilággal, kizárólag a gyógyulásra kell koncentrálnia. Az intézményből kiszivárgó hírek szerint a színész jól viseli magát, részt vesz a kötelező foglalkozásokon és reménykedik abban, hogy hamarosan új életet kezdhet. És, hogy mi van azokkal a nőkkel, akiknek pokollá tette az életét? A kisfia édesanyja igyekszik elkerülni minden hírt, ami az apáról szól, hiszen hallani sem akar róla, a közös gyermekük lelki békéjére koncentrál. A volt felesége, Fazekas Vivien pedig hosszú hónapok után végre újra szerelmes tudott lenni, lelkileg újraépítette magát. A gyógyulásban egyébként most jutott el arra a szintre, hogy képes már beszélni a traumáiról, ami a pszichológusok szerint a biztos gyógyulás jele. Erről Vivien a napokban számolt be egy sokatmondó Feldmár András pszichológus idézetével: "Akkor van vége a traumának, amikor el tudod mondani másoknak, mit tettek veled, és ők sírnak, nem te."