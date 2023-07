Harry herceg békülni akar, megdöbbentő választ kapott Vilmoséktól

A minap még arról számoltunk be, hogy Harry herceg és Meghan Markle hamarosan világsztárok paradicsomába költözhet, most pedig már az a hír járja, hogy Vilmos herceg és Katalin elutasította Harry békülő ajánlatát, arra hivatkozva, hogy a fiatalabb herceg már rengeteg kárt okozott a családnak.

Nincs sok esély a testvérek kibékülésére Fotó: Chris Jackson

Egy bennfentes szerint az ifjabb testvér már szívesen véget vetne a bátyjával való nézeteltérésnek, aminek érdekében fel is hívta őt, Vilmos azonban egyszerűen nem tudta, mit is kéne erre reagálnia. Úgy tudni, hogy a telefonbeszélgetésben az is elhangzott, hogy Harry és Meghan még arra is hajlandóak lennének, hogy visszatérnek Londonba, ahol szolgálnák Károly királyt. Bár szakértők szerint ebbe Meghan nem menne bele, hiába szeretné ezt férje, őt ugyanis szinte semmi nem köti városhoz, sem a családhoz.

A királyi életrajzíró, Tom Bower szerint Harry ajánlatát nézve is kizárt, hogy Vilmosék megbocsátanak neki, hiszen annyi kárt okozott már a családnak. Emiatt sem lenne rá semmi esély, hogy Harryék visszatérjenek Londonba.

Harry azon tűnődik, jól döntöttek-e, amikor elhagyták Angliát. Még azt is javasolta Meghannak, hogy térjenek vissza Londonba, illetve a királyi családhoz

– idézte a Mirror a forrást.