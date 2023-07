Fodor Zsóka: Nem tudnék láblógató nyugdíjas lenni

Fodor Zsóka, mindenki Magdi anyusa elmondta, hogy mik a nyári tervei, hol lehet őt megtekinteni és milyen darabokban játszik jelenleg. Szóba került az is, hogy a Pécsi Harmadik Színház egy új darabbal készül, Anyák és lányok címmel fog bemutatásra kerülni, de erről csak a következő évadban fog lehullni a lepel.

Fodor Zsóka előadás közben (Fotó: Rosta Tibor)

Mi a terv a nyárra? Hol lesznek színházi előadások?

Szarvason, a Vízi Színházban lett volna egy nemrég, a Leszállás Párizsban című darab, 160 km-et utaztam oda, de az előadás előtt 15 perccel le lett mondva. A színpad már fel volt díszletezve, mi ki voltunk sminkelve, de jött a vihar, a színpadot pedig szét kellett szedni. Ez július 11-én lesz pótolva, ami azért kellemetlen, mert nekem aznap forgatnom kell, így el kellett kéredzkedjek, hogy oda is elérjek. Oszvald Marikával is van egy közös előadásunk, az Összezárva. Illetve készülök őszre is, a Pécsi Harmadik Színházban ősztől lesz az Anyák és lányok című előadás, ez egy négyfős vígjáték, családi darab Vincze János rendezésében.

Komoly szerepet kaptam benne.

Előfordulni olyan, hogy a kollégákkal nemcsak a munka miatt találkozik?

Az az igazság, hogy én nem vagyok társasági ember. Van egy szűk baráti köröm, de nem a munkám során ismertem meg őket, nem a színész kollégák között vannak. Két nagyon jó színész barátnőm is van, mindkettővel játszom. Az egyik Mádi Piroska, aki nemcsak remek színésznő, hanem a producerem is, vele játszom a Leszállás Párizsban című darabban. Készülök az önálló estemre is, aminek Erzsikétől-Anyusig a címe. A másik barátnőm Dévényi Ildikó, aki Pécsen évtizedek óta vezető színésznő, vele pedig az Örömlányok végnapjai darabban játszom immár 6 éve, ami azóta is nagy sikert arat, illetve a Tere-Fere Magdi Anyussal darabot is vele adom elő. Úgyhogy Pécsen is van egy nagyon-nagyon jó kolléganőm, barátnőm és egyben mesterem is.

Barátságtól eltekintve van olyan kollégája, akivel a közös munka után is szoros viszonyban maradt?

Nem nagyon. Mondhatnám, hogy nem vagyok senkivel rossz kapcsolatban, de én kétlaki életet élek és így nehéz ápolni barátságokat. De aki szeret engem, az úgyis megtalálja a módját, hogy összefussunk. De nem tudom, ezen még nem gondolkodtam.

Konfliktusok nem voltak?

Nem. Nem vagyok egy konfliktusos ember. Ahhoz ragaszkodom, hogy a velem együtt játszó, dolgozó kolléga vagy kolléganő felkészüljön és ne a szerencsétlen operatőr huzigálja a képét, azért mert az illető ott, a próbán tanulja meg ezt, ez persze egy tévéfelvételre vonatkozik. Én egy stréber alkat vagyok és a Barátok köztre is felkészülten mentem, nagyon sajnáltam volna, ha egy kellékes visszakellékezett, az operatőr pedig egész nap cipelje azt a nagy, nehéz kamerát, hogy mindent újra kelljen venni. Én figyelek arra is, hogy megbecsüljem a velem dolgozókat. Egész életemben tanultam, tanácsokat kaptam, és most is tanulok, a nyárra is nagyon sok a szövegem.

Mennyi szabadideje van a munka mellett?

Most nyáron 2-3 napom szabad, ezért nem is fogok nyaralni menni.

A színész két esetben panaszkodik: ha sok munkája van, meg ha nincs munkája.

Én most tele vagyok munkával. Nem tudnék láblogató nyugdíjas lenni, képtelen lennék tanulás nélkül a házban akár egy lépést is megtenni.

Ön szerint lenne olyan pont az életében, amikor azt mondja, hogy én többé nem csinálom ezt, és felhagyok a színészkedéssel?

Nem, dehogyis. Nem tudom elképzelni. Arra kérem a Jóistent, hogy terheljen engem feladatokkal.