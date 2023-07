Ekanem Bálint teljesítette elhunyt édesapjának utolsó kérését

Hétvégén végre kezébe vehette diplomáját Ekanem Bálint Emota , aki a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, sportszervező szakon végzett. A színész szívéhez már gyerekkora óta közel állt a sport így egyértelmű volt a választása. Megkeresésünkre elmondta, hogy milyen tervei vannak a közeljövőben és miért volt felemelő számára ez a pillanat.

Ekanem Bálint elhunyt édesapjának akart bizonyítani a diplomával - Fotó: Máté Krisztián

– Régi vágyam volt, hogy befejezzem az iskolát és lediplomázzak. Mindig is része volt a sport az életemnek, úsztam, szertornáztam, kosárlabdáztam. Több barátom is idejárt az egyetemre, ők mondták, hogy jöjjek ide. Persze, voltak könnyebb és nehezebb periódusok is – kezdett bele Ekanem Bálint, aki hozzátette: azért nyúltak hosszúra a tanulmányai, mert a zenei- és színházi karrierjére fókuszált. Végül a koronavírus idején sikerült felzárkóznia és behozta a lemaradást, megírta a szakdolgozatát és meg is védte.

– A diplomamunkámat a szülővárosomról, Pápáról és a város sporthoz fűződő viszonyáról írtam. Ezzel is az a célom, hogy az itteni sportközösséget népszerűsítsem, kihasználva a mozgás közösséget kovácsoló erejét. Később pedig főszervezőként több hasonló eseménnyel is részt kívánok venni a város életében – összegezte céljait a friss diplomás.

Édesapjának tett ígéretét váltotta valóra

Ekanem Bálintot nemcsak a sport szeretete motiválta, de egy korábban tett ígéretnek is szeretett volna megfelelni. Bár a papa nem élhette meg, hogy átvegye a diplomáját, fentről bizonyára örül fia eredményének.

Apukám nagyon sokat tanult, több diplomája volt. Szerette volna ha gyerekei is követik a példáját, hogy legalább egy felsőfokú végzettségünk legyen. Ezért megígértette anyuval, hogy mi is diplomásak leszünk. Majd én is megígértem anyukámnak, így két ígéretet is teljesítettem.

- osztotta meg mosolyogva a Madách Színház feltörekvő tehetsége.

Már az első munkája is megvan

A sportrajongó énekes már most tudja kamatoztatni az egyetemen tanultakat. Egyik legjobb barátja Puskás-Dallos Péter -akivel már közel 10 éve zenélnek együtt a The Biebers zenekarban- lett a színészválogatott labdarúgó csapat vezetője és felkérte, hogy segítsen a tervei véghez vitelében.

– Petivel elsősorban azt tűztük ki célul, hogy új tagokkal, fiatal színészekkel frissítjük a csapatot. Továbbá megpróbálunk minél több jótékonysági akciót szervezni árvaházaknak, szegényebb sorsú gyerekeknek és közösségeknek, akik csak nehezebben tudnak áldozni a mindennapi sportolásra vagy épp az alapvető sportszerek megvételére. Valamint szeretnénk olyan falvakba is eljutni, ahol nincs lehetősége az embereknek, hogy kedvenc színészükkel találkozzanak – avatta be a Borsot, barátjával közös terveibe.