Tiszta vizet öntött a pohárba a titokzatos énekes, Csepregi Évát is belekeverte a botrányba

Nemrég megjelent egy Neoton zenei feldolgozás, amit egy fiatal előadó, Dzsindzser készített. A „Nyár Van” című dalt munkálta újra, ami a Neoton Família gitárosa, Végvári Ádám szerint borzalmas és tiszteletlen lett velük szemben. A Bors munkatársai megkeresték az ifjú zenészt, aki sajnálattal fogadta Végvári véleményét és tiszta vizet öntött a pohárba.

Végvári Ádám kemény kritikát fogalmazott meg a feldolgozásról - Fotó: Dodó Ferenc

Csepregi Évának tetszett a dal

Amikor Dzsindzser először meglátta Végvári Ádám kritikáját, nem repdesett az örömtől, de mint fogalmazott: nem tetszhet mindenkinek minden. Bevallása szerint még Csepregi Éva is elmondta a véleményét a feldolgozásról.

– Hatalmas tiszteletem a művész úrnak! Én igyekeztem a legalázatosabban nyúlni a nótához, ezért is kerestem meg Csepregi Évát, akinek kifejezetten tetszett az éneklési stílusom – jegyezte meg a titokzatos énekes, akiről kiderült az is, hogy a jelenlegi legnézettebb előadóknak dolgozik, mint teljes állású zenei producer.

„Be kéne tiltani azt a szintetizátort”

Végvári Ádámnak több problémája is volt a zenei megvalósítással, többek között a szintetizátor és az énekes hangján található speciális effektus, melyet hangkorrekcióra használnak.

– Auto-Tune nélkül is bárkinek szívesen eléneklem a dalt egy pálinka mellett akár, de a mi generációnk nagyrésze nem szívesen hallgat zenét, ha az nincsen tökéletesre javítva – mondta az előadó, majd a hőn szeretett szintetizátorról esett a szó. – A retró szintetizátor, amit elvileg be kéne tiltani, az én személyes kedvencem. Az alapot teljesen az eredeti dalról mintáztam, egyedül az előadásmódon változtattam – szögezte le Dzsindzser, aki szerint sokszor hiszik azt a vörös hajú emberekről, hogy nem tudnak énekelni, pedig ott van Ed Sheran és a The Kelly Family is példának.

Dzsindzser munkásságát szeretik a fiatalok - Fotó: Dzsindzser Instagram

Miért készült el a feldolgozás?

A fiatal énekes állítása szerint teljes alázattal és tisztelettel nyúlt hozzá a dalhoz, hogy azt a fiataloknak újra átadhassa egy kicsit más köntösben.

– Én egy nyári gyerek voltam a Balaton parton. Amikor a családdal vagy barátokkal lementünk huncutkodni a strandra a nagy hőségben, szinte folyton ez a dal szólt. Ez életem egyik legédesebb időszaka és szerettem volna ezt az érzést közvetíteni a mai fiatalok felé, akik szeretik az Auto-Tunet – jegyezte meg Dzsindzser, aki állítása szerint vígan fogja hallgatni barátaival a nyári számot és köszöni a kritikát, mert megerősítette.