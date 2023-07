Családja jelentette be a lesújtó hírt: önkezével vetett véget életének az énekesnő

Coco Lee énekes-dalszerző 48 éves korában elhunyt, miután a hétvégén megpróbált öngyilkos lenni. A hongkongi születésű sztár több éve depresszióban élt – nyilatkozta nővére, Carol és Nancy Lee. Állapota állítólag drasztikusan romlott az elmúlt hónapokban.

Fotó: Pexels

"Bár CoCo szakmai segítséget kért, és mindent megtett a depresszió leküzdésére, sajnos a benne lévő démon úrrá lett rajta."

Lee a hétvégén megpróbálta kioltani az életét otthon, és kórházba szállították – mondta a nővére. Kómában volt, szerdán pedig a szervezete feladta a küzdelmet.

Lee, aki fiatalon az Egyesült Államokba költözött, és ott járt iskolába, az 1990-es és 2000-es években sikeres popénekes karriert futott be Ázsiában, és erőteljes hangjáról és élő fellépéseiről volt ismert. Do You Want My Love című kislemeze felkerült az Egyesült Államok zenei slágerlistáira is, miután Hongkongban és Tajvanon sikert aratott. Első angol nyelvű albuma a Just No Other Way (1999) címet kapta.

Coco Lee több sikeres albumot adott ki, ő énekelte többek közt az A Love Before Time című dalt a Tigris és sárkány című filmhez, amely 2001-ben több Oscar-díjat is nyert. De ő énekelte a Disney filmjében, a Mulanban is a film főcímdalát, a Reflectiont.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!