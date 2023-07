Bódi Sylviért aggódnak a rajongók a fotója miatt

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy Bódi Sylvi folyamatosan elkápráztatja közösségi oldalán a követőit. Olykor bikinis fotóival dobogtatja meg a férfi szíveket, még máskor vagányságával hívja fel magára a figyelmet.

Bódi Sylvi / Fotó: Szabolcs László

Egyik friss bejegyzésében sem tett másként Sylvi, aki egy átlátszó fehér trikót húzott a motorozáshoz, ami természetesen látni engedi a melltartóját. Ám, ha mindez még nem lenne elég, hatalmas mellei szinte kiesnek a ruhadarabból.

- A motorkerékpár túlmutat a közlekedésen, valami más, mert összeköt az élettel - írta dögös fotójához Bódi Sylvi, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

- Imádlak Szilvi, te évről évre egyre jobban nézel ki esküszöm

– írta az egyik hozzászóló

- Te vagy a valaha volt legszebb motoros...

– tette hozzá egy másik.

- Kedves Sylvi! Ahol Te közlekedsz, ott minden szembejövőt lefékezel!

- írta viccesen egy másik.

Volt azonban olyan is, aki aggódalmát fejezte ki Sylvinek, miszerint jobban tenné, ha nem venne fel napszemüveget a bukósisak alá, mert egy esetleges esésnél vagy balesetnél komoly kárt tehet a szemébe. Az aggodalom pedig akár még jogos is lehet, hiszen Sylvi már több képet is megosztott, arról, ahogy napszemüveg és bukósisak párosítás mellett motorozik.