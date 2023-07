Ágyban fekve, melltartóban fotózták Tóth Andit

Mint arról korábban beszámolhattunk Tóth Andi saját ruhamárkával állt elő. Sőt modellt is állt a ruhadarabokban, hogy reklámozza őket. Most pedig eszméletlen fotókkal robbantotta fel az internetet. Az aranytorkú énekesnő a Sloggi márka berlini házibuli fotózásán járt, ahol több lenyűgöző fotó is készült róla.

Tóth Andi / Fotó: TV2/Hazatalálsz

Az első képen melltartóban, farmerban és cipővel feküdt be egy ágyba. A további felvételeken pedig látható falatnyi melltartóban és dögös bőrszerkóban is, miközben táncolt. A követői szerint szuperül néz ki. A dögös fotóért és videókért lapozz a képösszeállításban: