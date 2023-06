Megnyugtatta rajongóit Németh Alajos: "igent mondtam, szinte az utolsó pillanatban"

Nem érhette meg Török Ádám a május 8-i jubileumi koncertet. A Máté Péter-díjas fuvolista váratlanul 2023. április 18-án elhunyt. A tragikus hír után sokáig kérdés volt, hogy mi legyen a sorsa a tervezett koncertnek, melyre a legtöbb jegyet eladták, s a zenészek hónapok óta készültek. Nemrég azonban kiderült: a jubileumi este nem marad el, de kissé átalakulva, zenés tisztelgés lesz Török Ádám emlékére.

Utolsó pillanatban meggondolta magát Német Alajos, fellép a Török Ádám emlékkoncerten Fotó: Facebook



Németh Alajos először nemet mondott az emlékkoncertre

A Bikini alapítója első hallásra felháborítónak tartotta, hogy megtartsák a koncertet Török Ádám nélkül. Lapunknak akkor kategorikusan kijelentette: ha lesz koncert, ő akkor sem lép fel.

- Miután Ádám itt hagyott bennünket, én hallani sem akartam arról, hogy ott legyek a koncerten – árulta el a Borsnak Németh Alajos. - A fiúk, a zenészek nagyon meg akarták tartani, azt hittem, az eredeti tervek szerint május nyolcadikán, de még el sem temettük… Vártam a pillanatra, hogy majd a temetés után leüljünk és megbeszéljük. De még akkor is húzódoztam, végül felhívott a fia, Danika, hogy ne hagyjuk a fater emlékét elveszni, a szívemig hatoltak a szavai és akkor igent mondtam, szinte az utolsó pillanatban.

Méltó emléket szeretnének állítani

Az eredeti dátum után egy hónappal: június 8-án, ugyanúgy az Erkel Színház ad otthont az emlékkoncertnek.

– sóhajtott nagyot Lojzi. - Ő a hetvenes években olyan hangot ütött meg, amit senki nem mert, a szabadság hangját és ezt szeretnénk a koncerten mi is hozni! Minden dalában a szerelemről és a szabadságról énekelt. Erre a bulira úgy állítottuk össze a zenéket, a dalokat, hogy méltó emléket állítsunk neki, remélem neki is fog tetszeni odafönt… Végül még Tátrai Tibi is eljön! A koncertet a jelenlegi Mini kezdi, elhangzanak a legnagyobb slágereik, a Jön a gőzhajó, a kereszteslovag, a Kell a barátság, lesznek Bartól feldolgozások is, amiket Ádám annyira szeretett. Majd jön a Syrius, a Hívj fel bébi című számnál már sokan leszünk a színpadon, mindenki szólózik. A Hey Joe-val zárunk, amit most Takáts Tamás fog énekelni, hidegrázós lesz, biztos vagyok benne!