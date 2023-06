Hűvösvölgyi Ildikó: Nem érzem a koromat

Bence, a hatéves unoka most látta először a színpadon a nagymamáját, a Mary Poppins előadásban. Bár karácsonyra szólt a jegy, Hűvösvölgyi Ildikó és a férje éppen akkor lettek covidosak, ezért a nagy csúszás.

Hűvösvölgyi Ildikó unokája, Bence teljesen odavolt a nagyi alakítását látván (Fotó: archív)

– Nagyon tetszett Bencének az előadás, szünetben bejöttek az öltözőmbe, és ahogy manapság dívik, szelfizett egyet a nagyival.

Ilyenkor, ha nem is látszik, szinte jobban izgulok, mint ő. Amikor Zsófi lányom volt hatéves, akkor a Macskákban tizenkét év után az utolsó előadásaimra készültem, ezért gyorsan megkértem anyukámat, hogy hozza el a kislányomat, hogy lásson még a musicalben; szerencsére nem csak az effektek miatt vált nagy durranássá a szereplésem Zsófi életében – kezdte Ildikó.

Bence édesanyja, Nóra – a színésznő idősebb lánya – újságíró és médiaszakember: inkább az édesapja, Kisfaludy András útján jár, aki dokumentumfilmes. Kisfaludy Zsófi viszont színésznő lett, de nem azért, mert erőltették.

– Nem az említett élmény terelte a színpad felé; először gazdasági diplomát szerzett, utána kezdett a színpad felé fordulni az érdeklődése. Mindig a maga feje után ment, de mivel szép hangja van, járt zongorázni és tanult táncolni, én azért sejtettem, mi lesz ennek a vége. Azért nem bíztam a véletlenre: mindkét lányomat beírattam művészi tornára és szí­ni­ta­no­dá­ba is – mesélte az édesanya.

Lányával, Zsófival a színpadon is nagy közöttük az összhang (Fotó: archív)



Hűvösvölgyi Ildikó jutalomjátéka

A Turay Ida Színházban most kimondottan neki vették elő a Társasjáték New Yorkban című darabot. A premiert a színésznő születésnapjára időzítették.

– Jutalomjáték a javából, már csak azért is, mert 25 éve Tolnay Klári játszotta a szerepemet, én pedig az egyik lányát alakítottam, most pedig Zsófi játssza a másik lányomat a darabban: így kerek a történet. Emellett a Madách Tolnay Szalonjában készülök egy saját összeállítású műsorral az évfordulómra. Zenés talkshow-ra számíthatnak a nézők, a híres musicalszerepeimet elevenítjük fel, zongorán kísér Oberfrank Péter; a beszélgetőpartnerem, nem meglepő módon, Zsófi lesz – mondta Ildikó.

Három generáció nemcsak a képen fér meg jól egymással - Fotó: archív



„Még rengeteg tervem és vágyam van”

A színésznő otthonában is nagy ünneplés lesz, ebéddel, beszélgetéssel és koccintással. Várható valami meglepetés is, de még nem szivárgott ki semmi. Ildikó szerint az a lényeg, hogy együtt legyenek, hiszen mindenkinek sok dolga van.

A színésznő a pompás formáját egyébként a genetikának is köszönheti: az anyukája volt ilyen kis filigrán asszony, aki 89 évet élt.

– Tevékeny és szapora beszédű volt, pont ilyen lettem én is. Az öröklés mellett más is fontos: a boldogság is kiül az ember arcára a ráncok mellé. Szerető családom van, jövőre 50 éves házasok leszünk a férjemmel, sikeres lányaim vannak és okos unokám. Sőt, van egy kutyánk is, őt reggel-este el kell vinni sétálni, ezzel a kötelező testmozgás is letudva. Nem érzem a koromat, még rengeteg tervem és vágyam van. Nem tudom, mennyit szán nekem még a mindenható, de azt szeretetben és tartalmasan kívánom eltölteni – árulta el a hot! magazinnak.