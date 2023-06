Az elmúlt időszakban kétség kívül az egyik legfelkapottabb vitatéma a netes fórumokon Berki Mazsi. Erről persze nem csak a rajongók tehetnek, hanem olyanok is, akik nem igazán rokonszenveznek vele. Úgy látszik, tegyen bármit a sztáranyuka, azzal nem csak az újságokba kerül be, hanem a közösségi oldalakon is népszerű vitaindító.

Hátborzongató dolgot állítanak a kommentelők Berki Mazsiról

Nemrég írt arról a Bors, hogy az árgus szemekkel figyelőknek feltűnt: Berki Krisztián özvegye megint töltetett a szájába. De nem csak ez tűnt fel a sztáranyukát évek óta követő kommentelőknek, hanem az, hogy Mazsi teljesen kivirult, szebb mint valaha, szó szerint azt írták: ragyog. S, hogy mi ennek a változásnak az oka? A reddit erről szóló posztja alatt több, mint szász hozzászólás született és egészen elképesztő, milyen következtetésre jutottak. Szerintük ugyanis azóta kezdett jobban adni magára Mazsi, amióta Krisztián meghalt. A hozzászólásokból szemezgettünk:

„Amióta csóri Krisztian meghalt, egyre jobban néz ki ez a nő”

„Gáz ilyet írni, de totál ez ugrik be nekem is minden képéről! és itt nem a csöcsműtétre meg a szájtöltésre gondolok, hanem hogy összességében kiegyensúlyozottabb hatást kelt, mint korábban. A Mazsi valszeg olyan, amilyen, nem mentegetni akarom a magamutogatását, de a Berkivel való kapcsolata borzalmas hatással lehetett rá, most tuti jobb állapotban van.”

„A csóri Krisztián eléggé elnyomta, megjegyzem saját véleményem szerint ez is csak egy marketing fogás volt, mert annyi kommentet meg megtekintést kaphattak bizonyos képek ahol állandóan az öltözködését fikázták, hogy a nagyobb nézettség miatt több partnerrel tudtak reklámszerződést kötni. Abból is botrány volt, amikor bundában mentek egy rendezvényre, vagy amikor stylist öltöztette őket. A negatív hír is hír alapon ezen a vonalon indultak el a médiában. Amióta Berki meghalt elkezdett foglalkozni a lelki dolgokkal, edz, ott van a gyerek is, jobban önmaga lehet."

„Nem annyira követem őt de szerintem is jobban néz ki, mint eddig bármikor, bár szerintem kezd jokeres lenni ez a száj”