Gyászol az X-Faktor sztárja: váratlanul elhunyt a menyasszonya

Pontosan egy évvel ezelőtt írtuk meg a rettenetes történetet, miszerint Tom Mann, az angol X-Faktor egyik nagy felfedezettje vigasztalhatatlanul gyászol. Ekkor történt ugyanis, hogy élete legfontosabb napjára készült menyasszonyával. Júniusban össze kívánták kötni az életüket, azonban az esküvő előtt pár órával a menyasszony váratlanul elhunyt.

Nem hiszem el, hogy ezt le kell írnom, de drága Danim – a legjobb barátom, a mindenem, életem szerelme – június 18-án reggel elhunyt. Életünk legboldogabb napjából mérhetetlen fájdalom lett

– fogalmazott akkor az énekes. A menyasszony közös kisbabájukat hagyta hátra.

Az énekes azóta is gyászol, nem tudta túltenni magát szerelme halálán. Most egy posztot tett ki menyasszonya emlékére, amelyben leírja, már egy éve történt, hogy elhunyt, de fájdalma azóta is tátongó és égető.